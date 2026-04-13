Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Ankara İl Başkanlığı Önünde Protesto... Polis, Adalet Bakanlığı'na Yürümek İsteyenlere Müdahale Etti

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara İl Başkanlığı önünde eylem düzenlendi. Parti yöneticileri ve milletvekillerinin Adalet Bakanlığı'na yürümek istemesi üzerine polis müdahale ederken, katılımcılar gazdan etkilendi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından il binası önünde eylem düzenledi. Parti yöneticileri ve milletvekillerinin ile partililerin katıldığı eylemde yapılan açıklamalarda Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterildi.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, şunları söyledi:

"Bu tutuklamanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını biliyoruz. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı gibi birini, herhangi birinin dahi, ifadesini almak için sabahın köründe haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına almak kabul edilemez. Soruşturma açılmasından, ifadesinin alınmasından rahatsız değiliz. Rahatsızlığımız, incir çekirdeğini dahi doldurmayan bir konu nedeniyle adresi, yeri yurdu belli, kanıtları karartması olanaksız olan İl Başkanımızın, sabahın köründe apar topar gözaltına alınmasına ve dört gün boyunca gözaltında bekletildikten sonra tutuklanmış olmasınadır. Ortada bir suç olduğuna inanmıyoruz. Velev ki bir suç icat edilmiş; hukukun evrensel ilkeleri tutuksuz yargılanmayı esas alır. Suç yoktur, hukukun evrensel ilkeleri çiğnenmek; hukuk bir silah gibi kullanılarak, siyaset terbiye edilmek istenmektedir. Uzun süre gözaltında tutulmuş olmasının da, tutuklanmış olmasının da, toplumu algısında İl Başkanımız üzerinden Cumhuriyet Halk Partisine yönelik kuşku uyandırmayı amaçladığı açıktır. Bu operasyonun asıl amacı, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in iktidara karşı yürüttüğü etkili muhalefeti sindirmektir. Hiç kuşkusuz, CHP'nin etkili muhalefetinin önemli kolonlarından biri de CHP Ankara İl örgütümüz ve örgütümüzün başkanı Ümit Erkol'dur."

Emir: "Bize geri adım attıramazlar"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "AKP, artık siyaset yapamıyor. Siyaset yapanlar halka gidecekler ve sorunlarına çözüm bulacaklar. İşte bunu yapmayanlar, bizzat içinde bulunduğumuz ağır koşulların sebebi olanlar, yani Saraydakiler artık siyaset yapamadığı için bütün işi yargı kollarına bırakmış. Siyaset yapan yok, hakimleri var, savcıları var, kollukları var... Hukuk devletinde her birimiz hesap veririz. Bakın İstanbul'daki yol arkadaşlarımız iddianameleri nasıl çürütüyorlar. Herkesi tutuklayarak CHP'ye diz çöktürmek istiyorlar. Bize asla geri adım attıramayacaklar. Bir milim eğilmeyeceğiz. Asla sinmeyeceğiz. Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirene kadar mücadele edeceğiz. Buradan sesleniyoruz: Cesaretiniz varsa getirin sandığı" şeklinde konuştu.

Yavaş: "Biz iktidar değişikliği istiyoruz"

Sürecin hukuksuz olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şunları söyledi:

"Bugün bir hukuksuzlukla yine karşı karşıyayız. İl başkanımız tutuklandı. Sayın İçişleri Bakanı açıkladı: 'Şu kadar AK Partili hakkında soruşturma izin verdik.' Bir tanesinin sabah evinden alındığını, yaka paça götürüldüğünü ve tutuklandığını gördük mü? Tarım Kredi'nin 4,3 milyar kamu zararı varmış... Yunus Emre Vakfı'nın 1,5 milyar lira zimmeti olduğu iddia ediliyor. Bunları dahi ifadeye çağırmıyorsunuz siz. Ama Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir yönetici... Neredeyse partinin önünden geçmiş herkesi bir an evvel içeri atmanın çaresine bakıyorsunuz. Bu nedenle biz iktidar değişikliği istiyoruz. İktidar değişikliği olsun ki bundan sonra sadece ve sadece hukukun üstünlüğü geçerli olsun. Ankara'nın seçilmiş il başkanının siyaset yapmasının da önüne geçiyorsunuz. Buradaki herkes mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Dolayısıyla bu tutuklamanın kimseye faydası yoktur."

Aytekin: "Herkes biliyor ki bu ülkede adalet yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Tıpkı bu gece gibi soğuk, bu gece gibi karanlık günlerden geçiyoruz. Öyle ki 12 Mart'ları, 12 Eylül darbe rejimlerini mumla aratacak günlerden geçiyoruz. 31 Mart 2024 gecesi ne olmuştu? Türkiye'nin dört bir yanında o gece 413 belediye kazanarak ve tarihi bir farkla yüzde 37,8 oy oranıyla 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştuk. İşte değerli dostlar her şey o gece başladı. Korku bu nedenle bacayı sardı. Ankara İl Başkanımızın bir işi var, mesleği var, eşi, çocuğu var, adresi var... Bir telefonla gidip yargıya ifade verebilecekken adeta bir kaçak yakalamışçasına sabahın köründe evi basılarak gözaltına alınmıştır. Biz yargıya hesap vermeyelim demiyoruz. Bu ülkede herkes gerektiğinde yargıya hesap verir. Yargı da bağımsız olarak kararını verecek. Herkes biliyor ki bu ülkede adalet yok. Yargı iktidar partisinin bağımlı bir organı haline geldi. Adına yargı kolları dediğimiz bir parti organı haline geldi, getirildi ne yazık ki."

Yürüyüşe polis müdahalesi

Eylemin ardından partililer Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi. Yürüyüş sırasında polis ekipleri müdahalede bulundu, milletvekilleri ve diğer katılımcılar gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenen CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, müdahaleye tepki göstererek, "Hiçbir demokratik zemini kabul etmeyen bir anlayış sergilendi" dedi.

Bozkurt: "Anayasal hakkımızı kullandık"

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise yaşananlara ilişkin, "Bugün CHP Ankara İl Örgütü olarak İl Başkanımız Ümit Erkol'un haksız tutukluluğuna karşı basın açıklaması gerçekleştirdik. Bu açıklamanın ardından anayasal hakkımız olan gösteri ve protesto hakkımızı kullanmak istedik. Adalet Bakanlığının hukuksuzluğuna bir siyah çelenk bırakmak istedik. Adalet Bakanlığı, adaletin yegane dağıtıcısı olması gerekirken, bugün kimse bu bakanlığa güvenmiyor. Kimse bu bakana güvenmiyor. Akın Gürlek siyasi bir yönetimle, siyasi bir davranışla adaleti yerle yeksan ediyor. Gaz yedik, arbede oldu. İtildik, kakıldık. Bir basın açıklaması, bir çelenk bırakmaktan bakın nerelere geldik. İşte Türkiye'de adaletin fotoğrafı budur. Kabul etmiyoruz bunu. Partimize karşı yapılan operasyonlara karşı dim dik ayaktayız. Hepimizi toplayacak kadar bir cezaevi yok bu memlekette. Yılmıyoruz, sinmiyoruz, geri adım atmıyoruz" dedi.