Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki... CHP İl Başkanlıklarından Ortak Açıklama: "Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz, Teslim Olmayacağız"

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanları Toplantısı'nda kabul edilen ortak açıklama okundu. Ortak açıklamada, "Ne belediyelerimize yapılan baskılar, ne şafak operasyonları, ne de Ümit Erkol Başkanımız başta olmak üzere il başkanlarımıza yönelik tutuklamaların hiçbirisi bize geri adım attırmayacaktır. Bunu yüksek sesle ilan ediyoruz. Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız" denildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanları Toplantısı'nda kabul edilen ortak açıklama, Kızılay'daki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde okundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in okuduğu ortak açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bizler, 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş neferleriyiz."

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının illerimizde, milletimizin gözünden ve gönlünden düştüğünü, sahaya çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Yargı kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalıştığını biliyoruz.

15,5 milyon yurttaşımızın iradesini temsil eden cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak, belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bu operasyonlar, sistematik bir kuşatmadır.

Son olarak Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol'u hedef alan operasyon da partimize yönelik saldırılardan bağımsız değildir.

Ancak bilinmelidir ki; bizler tüm il başkanları olarak, partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı; birlik, beraberlik ve dayanışmayla kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir antidemokratik saldırı ve tehdit azmimizi kıramayacak, bizi yolumuzdan çeviremeyecektir.

"İktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan milim sapmayacağız"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde hem partimizi hem de milletin iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan milim sapmayacağız.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, ülkemizi çoklu krizlere sürüklemiştir. Derin bir ekonomik krizin yanında, demokrasi ve adalet krizi yaşanmaktadır. Ülkemizin bu çoklu kriz ortamından kurtulması ancak ve ancak demokrasi ve adaletin tesis edilmesiyle mümkündür.

Bu nedenle milletimizin sandıkta sözünü söyleyeceği demokratik ortam yaratılmalı, Anayasamızın gereği olarak bir ara seçime zaman kaybedilmeden gidilmelidir.

"Ara seçim, bir tercih değil; demokrasiye sadakatin, Anayasa'ya bağlılığın ve milli iradeye saygının gereğidir"

Sayın Genel Başkanımızın çağrısını yaptığı ara seçim, bir tercih değil; demokrasiye sadakatin, Anayasa'ya bağlılığın ve milli iradeye saygının gereğidir.

İktidara da muhalefete de görev ve sorumluluğu sadece millet verir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının muhalefeti dizayn etme çabası, milletin iradesine yönelik bir saldırıdan ve milletin tercihlerini hor gören bir kibirden başka bir şey değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemizin 81 ilindeki örgütleri, her koşulda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir ve bütündür. Genel Merkezimize, illerimize ve belediyelerimize yönelecek her türlü saldırıyı gerçekleştirenler, karşısında milletimizi ve 81 il örgütümüzün sarsılmaz iradesini bulacaktır.

"Biz; boyun eğmeyenlerin, hakkını arayanların, adalet ve demokrasi mücadelesi verenlerin yolundayız"

Hodri meydan! Ne belediyelerimize yapılan baskılar, ne şafak operasyonları, ne de Ümit Erkol Başkanımız başta olmak üzere il başkanlarımıza yönelik tutuklamaların hiçbirisi bize geri adım attırmayacaktır. Bunu yüksek sesle ilan ediyoruz.

Çünkü biz; boyun eğmeyenlerin, hakkını arayanların, adalet ve demokrasi mücadelesi verenlerin yolundayız. Unutulmasın: Bu memleket korkuyla, baskıyla değil, halkın iradesiyle yönetilir. Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi: Yürüyeceğiz, durmayacağız; gerekirse boynumuzu vereceğiz ama milli iradeyi asla yere düşürmeyeceğiz."