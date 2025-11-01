Ümraniye'de Baba Cinneti: İki Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de Baba Cinneti: İki Ölüm

Ümraniye\'de Baba Cinneti: İki Ölüm
01.11.2025 04:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan dehşet olayda, cinnet getiren bir baba, henüz 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

OĞLUNU VE OLAYA MÜDAHALE EDEN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

İddiaya göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.'ye bıçakla saldırdı. Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.'ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti
Fatih Y. - Metin Y.

AMCA-YEĞEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile Metin Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ümraniye, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Şiddet, Fatih, Hukuk, Yaşam, Polis, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Baba Cinneti: İki Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat’ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
CHP’li meclis üyesine rüşvetten gözaltı CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı
Beşiktaş’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti
İsrail’de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
Balıkesir’de bir korkutan deprem daha Çevre illerde de büyük panik yaşandı Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

07:50
Gebze’de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı Kolonlar çatladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı
02:09
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
22:39
Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri 16 daire tahliye edildi
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi
21:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
19:40
’Saldırı her an gerçekleşebilir’ deniyordu Trump ’Venezuela’ kararını resmen ilan etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti
19:27
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 08:15:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Baba Cinneti: İki Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.