Üniversite Öğrencilerinden İmamoğlu'na Destek Boykotu

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sonrasında Ankara, istanbul ve İzmir'deki üniversite öğrencileri dersleri ve sınavları boykot çağrısı yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından ülke genelinde birçok üniversitede boykot kararı alındı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bugün itibariyle fakültedeki derslere girmeyerek boykot kararı aldıklarını duyurdu. Öğrenciler, bugün yaptıkları açıklamada, AKP'nin baskı politikalarının bir uzantısı olarak üniversitelerin doğrudan hedef alındığı belirtilerek, "Ankara Üniversitesi'ne ulaşmış durumda. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden (İLEF) arkadaşlarımız gözaltına alınmış, iktidar, öğrenci mücadelesini sindirmek için hukuksuz gözaltılarla bizleri susturmaya çalışmıştır. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanındayız" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKP'nin yargı sopasını kullanarak gerçekleştirdiği hukuksuz operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda 105 kişi gözaltına alındı. Bu hukuksuz süreç, İstanbul Üniversitesi yönetiminin diploma iptalleriyle başlamış, AKP'nin atadığı rektörler aracılığıyla üniversiteleri kendi arka bahçesi haline getirme çabalarıyla devam etmiştir.

Bugün, AKP'nin baskı politikalarının bir uzantısı olarak üniversiteler de doğrudan hedef alınmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nde başlayan saldırılar, ODTÜ'ye sıçradı ve şimdi Ankara Üniversitesi'ne ulaşmış durumda. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden (İLEF) arkadaşlarımız gözaltına alınmış, iktidar, öğrenci mücadelesini sindirmek için hukuksuz gözaltılarla bizleri susturmaya çalışmıştır. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanındayız. Bu saldırılar karşısında asla geri adım atmayacağız.

"ODTÜ'lü arkadaşlarımızın çağrısına kulak vererek İLEF'te boykot kararı aldık"

AKP, 'suç örgütü üyeliği' ve 'terör' gibi asılsız iddialarla halkın iradesine karşı bir darbe girişiminde bulunuyor. Belediyelere kayyum atayarak, halkın seçme ve seçilme hakkını gasp ederek, yargıyı bir sopa gibi kullanarak demokratik hakları yok etmeye çalışıyor. Ancak bizler biliyoruz ki bu baskılar, halkın örgütlü gücü karşısında sonuçsuz kalacaktır.

Bizler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri olarak ODTÜ'lü arkadaşlarımızın çağrısına kulak vererek İLEF'te boykot kararı aldık. Bu boykot, yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda mücadelemizin bir adımıdır. Üniversitelerimizi teslim almaya çalışanlara, gözaltılarla bizleri susturacağını sananlara buradan sesleniyoruz. Direniş büyüyor. Halkın iradesine ve üniversitelerimizin özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

İstanbul'da çok sayıda üniversiteden boykot çağrısı

Öte yandan İstanbul'daki üniversite öğrencileri de boykot kararı aldı. Öğrenciler, "Pazartesi gününden itibaren üniversitelerde boykota gidiyoruz, hayatı durduruyoruz" diyerek eylemlerini sürdürüyor. Boykot çağrısı yapan üniversiteler arasında Galataray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri bulunuyor.

Ankara'da ise ODTÜ öğrencilerinin boykot kararı sonrasında rektörlük önüne başlattıkları yürüyüş sonrası boykot, her bir fakültede devam ediyor. Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin öğrencileri de boykot çağrısında bulundu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, boykot çağrısına ilişkin açıklamalarını okurken, başka bir öğrenci grubuna müdahale etme girişiminde bulundu.

İzmir'de öğrencilerden boykot çağrısı

İzmir'de ise Ege Üniversitesi öğrencileri, boykot kararı alarak, yemekhane önünden Şölen Alanı'na yürüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de boykot kararı alırken, kampüs içerisidne yürüyüş düzenledi.