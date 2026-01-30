Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Evinde kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten acı haber geldi. Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

KALBİ 20 DAKİKA BOYUNCA DURDU

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayati bir tehlike atlatan Fatih Ürek hızla kilo verse de sağlığı o dönemde bozulmaya başlamıştı.

ÜÇ KIZDAN SONRA GELEN ERKEK EVLAT

Fatih Ürek 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Kasap olan babası üç kızın ardından aileye katılan oğlu için 40 büyükbaş hayvan kesmiş ve dağıtmıştı.

PADİŞAHIN İSMİNİ ALDI

Annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş; bu nedenle göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve 20 yaşına kadar bu tiyatroda çalışmıştı.

Ünlü şarkıcı şansını müzik sahnesinde de denemeye karar verip Bursa'da çeşitli mekanlarda sahneye çıkmaya başladığında şöhret kapılarını araladı.