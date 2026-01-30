Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
30.01.2026 20:40  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Haber Videosu

Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Evinde kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten acı haber geldi. Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

KALBİ 20 DAKİKA BOYUNCA DURDU

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayati bir tehlike atlatan Fatih Ürek hızla kilo verse de sağlığı o dönemde bozulmaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

ÜÇ KIZDAN SONRA GELEN ERKEK EVLAT

Fatih Ürek 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Kasap olan babası üç kızın ardından aileye katılan oğlu için 40 büyükbaş hayvan kesmiş ve dağıtmıştı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

PADİŞAHIN İSMİNİ ALDI

Annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş; bu nedenle göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve 20 yaşına kadar bu tiyatroda çalışmıştı.

Ünlü şarkıcı şansını müzik sahnesinde de denemeye karar verip Bursa'da çeşitli mekanlarda sahneye çıkmaya başladığında şöhret kapılarını araladı.

Fatih Ürek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 535353 535353:
    çoğu adam geçinen sanatçıdan daha adamdı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 285 12 Yanıtla
    firat adali firat adali:
    Kesinlikle Allah rahmet eylesin 0 0
  • Ali Gürhan Ali Gürhan:
    Allah rahmet eylesin 207 5 Yanıtla
  • Ali ARICI Ali ARICI:
    çok genç Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 164 7 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Allah rahmet eylesin. 148 6 Yanıtla
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    erkek adamdı 71 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Domenico Tedesco’dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:40:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.