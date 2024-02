Ünlü Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybetti

Güncel

"Yaseminler Tüter mi, Hala?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır" ve "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu.

Ekonomi ve istatistik üzerine lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, yüksek lisansını ise ekonomi ve ekonometri alanında bursla gittiği ABD'deki Vanderbilt Üniversitesinde yaptı.

Felsefe üzerine de eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı.

Alev Alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile de ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı

Cumhuriyet Gazetesi ile "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Alatlı, 1985 ve 1986'da Edward Said'in "Haberlerin Ağında İslam" ve " Filistin'in Sorunu" kitaplarını çevirdi. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalara karşılık Alatlı, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017'de ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.

Alatlı, 2005-2017 arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı itibarıyla da Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürdü.

"Bize Yön Veren Metinler" çalışmasıyla İslam dünyasında yaklaşık üç bin yıllık bir düşünce serüvenine ışık tuttu

Usta yazar, ilk telif eseri "Aydın Despotizmi" ardından 1985'te "Yaseminler Tüter mi Hala?"yı okurların beğenisine sundu. Eser, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1987'de "Yılın En İyi Romanı" ödülünü kazandı.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınlarından çıkan dört ciltlik "Batıya Yön Veren Metinler" ve iki ciltlik "Bize Yön Veren Metinler" başlıklı eserlerin derlenmesinde önemli rol üstlenen Alatlı, Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışma ile hem Batı'da hem de İslam dünyasında yaklaşık üç bin yıllık bir düşünce serüvenine ışık tuttu.

Alatlı, 2018'de yayımladığı "Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!" eserinde de akıl yürütmenin ve muhakemenin kurallarına dikkat çekti.

Usta yazarın röportajlarından oluşan "Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya", gazete makalelerinin derlendiği "Şimdi Değilse, Ne Zaman?", "Hayır Diyebilmeli İnsan!", "Hatırla! Geçmişin Geleceğindir", "Yorumsuz" ve "Aklın Yolu da Bir Değildir" kitapları da bulunuyor.

Alev Alatlı'nın imza attığı eserler şunlar:

Roman: "Yaseminler Tüter mi Hala", "İşkenceci", "Viva La Muerte/ Yaşasın Ölüm", "Nuke Türkiye", "Valla Kurda Yedirdin Beni", "O.K. Musti Türkiye Tamamdır", "Kadere Karşı Koy A.Ş", "Schrödinger'in Kedisi Kabus", "Schrödinger'in Kedisi Rüya", "Aydınlanma Değil Merhamet", "Dünya Nöbeti", "Eyy Uhnem Eyy Uhnem", "Beyaz Türkler Küstüler"

Makale: "Şimdi Değilse Ne Zaman", "Hayır Diyebilmeli İnsan", "Hatırla Geçmişin Geleceğindir", "Yorumsuz", "Aklın Yolu da Bir Değildir", "Ben Böyle Düşünüyorum! Demekle Olmuyor"

Sohbet: "Safsata Kılavuzu Laf Ola Beri Gele", "Fesüphanallah!-Nasihatname 1", "Hafazanallah!-Nasihatname 2"

Eleştiri: "Aydın Despotizmi"

İnceleme: " Hollywood'u Kapattığım Gün", "Batı'ya Yön Veren Metinler", "Batı'ya Yön Veren Metinler II Rönesans", "Batı'ya Yön Veren Metinler 3", "Batı'ya Yön Veren Metinler 4", "Funda'nın Mutfak Rehberi"

Tercüme: Edward W. Said'in "Haberlerin Ağında İslam", "Filistin'in Sorunu", Tunuslu Hayreddin Paşa'nın "En Emin Yol 'Akvam ül-Mesalik'li Marifat Ahval el-Memalik"

Şiir: "Eylül 1998"