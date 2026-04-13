Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
13.04.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Videosu

İstanbul Beşiktaş'ta uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, üç eğlence mekanında arama yapıldı ve 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler 2 eğlence mekanında daha arama yaparken, 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 09:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.