Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

20.02.2026 14:08
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeye geldi.

DOSYADA ŞÜPHELİ SIFATINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosyaya "şüpheli" sıfatıyla dahil edildi.

İFADEYE DAVET EDİLMİŞTİ

"Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlamaları yöneltilen Denizli, 16 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edilmişti.

ADLİYEYE GELDİ, İFADE VERDİ

Denizli, davet üzerine ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade işlemleri başladı. 1 saat süren ifadenin ardından Denizli adliyeden ayrıldı.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızı.

34 yaşındaki Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi ardından da Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Lal Denizli, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53,74 oyla CHP'den İzmir Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI EKİM 2025'TE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yaptı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, modacı Kemal Doğulu ve boksör Adem Kılıççı savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan şen Hakan şen:
    Mustafa Denizli’nin kızının Çeşme belediye başkanı olduğunu öğrendik ???? Hayırlısı 7 5 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    uyu badem uyu 6 2
    VillaUmut VillaUmut:
    Hakan Bey hangi ülkede yaşıyor acaba, bir de oy kullanıp bizim ve evlatlarımızın geleceğine karar veriyor. Vah vah :) 3 3
    220198 220198:
    113 ile villa ben uyumuyom madirlariniza badem yediriyom:) 0 0
  • Mh459267 Mh459267:
    HAKAN YENİ Mİ UYANDIN! 2 1 Yanıtla
  • Elisa21 Elisa21:
    DÜRÜLÜLÜ MUSTONUN KIZINDAN NE OLACAKTI Kİ 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
