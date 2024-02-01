UNRWA, Gazze\'deki yardımları durdurma uyarısı yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kuruma yapılan finansal desteğin kesilmeye devam etmesi halinde açlık ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi ile bölgedeki tüm çalışmalarını büyük ihtimalle şubat sonrası durdurmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

UNRWA'dan, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği esnada kuruma yapılan finansal desteklerin kesilmesinin Filistinlilere yönelik yardımları tehlikeye attığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Geçen hafta İsrail'in bombardımanları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan on binlerce insanın daha da güneye kaçmak zorunda kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bu kişilerin halihazırda 1,4 milyondan fazla Filistinlinin zor şartlar altında yaşadığı Refah kentine kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarından kaçan bu kişilerin çoğunun derme çatma çadırlarda ya da açık alanlarda yaşamak zorunda kaldığı ve kenttekilerin UNRWA'dan artık gıda ve diğer insani yardımları alamayacaklarından korktukları aktarıldı.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White'ın "Refah, bombardımanlardan kaçanların oluşturduğu insan denizine dönüştü." sözlerine yer verilen açıklamada, Han Yunus'tan kaçanların daha önce de birçok defa yerlerinden edildiği ve UNRWA çalışanlarının da yerlerinden edilmesine rağmen çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kıtlığın baş gösterdiği Gazze'nin kuzeyine erişimin çok az olduğunu belirten White, bölgedeki insanların un yapmak için kuş yemi kullandığına dair haberler aldıklarına ve İsrail ordusunun yardım konvoylarının erişimini büyük ölçüde engellediğine dikkati çekti.

Bazı bağışçı ülkelerin kuruma sağladığı 440 milyon dolarlık yardımı askıya aldığı belirtilen açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin "kurumu zayıflatma değil, güçlendirme zamanı" çağrısına yer verildi.

Lazzarini, UNRWA'ya finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde, sadece Gazze'de değil bölge genelindeki çalışmalarını şubat ayı sonu sonrası büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin "UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına" ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in bu iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.