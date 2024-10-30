Ürdün'den İsrail'in Saldırısına Tepki

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Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlerin sığındığı bir binayı hedef aldığı ve 93 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, "işlenen savaş suçlarına ilişkin hesap verme sorumluluğu yokluğunda Filistinlilerin sistematik olarak hedef alınması" şeklinde değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Beyt Lahiya'da düzenlediği yerinden edilmiş yaklaşık 200 Filistinlinin sığındığı 5 katlı bir binayı bombaladığı saldırıya tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin Beyt Lahiya'da bir binayı hedef aldığı; yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması, onlarca kişinin de enkaz altında kalmasıyla sonuçlanan bu katliamın şiddetle kınandığı aktarılan açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlali; Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası hesap verebilirlik ve yargılanmanın tamamen yokluğunun gölgesinde Filistinlilerin sistematik olarak hedef alınması ve yaşamlarının göz ardı edilmesi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Filistinlilere ve uluslararası hukuka yönelik süregelen ihlallerinin, hukuk kriterlerinin uygulanması konusundaki uluslararası yetersizliği yansıttığı; Gazze'de İsrail saldırılarının yol açtığı insani felaketi derinleştirdiği vurgulandı.

Devam eden cezasızlık ve etkili hesap verme sorumluluğu eksikliğinin, Tel Aviv'i ihlalleri sürdürmeye teşvik ettiği ve Filistin halkının acılarını artırdığı ifade edildi.

İsrail'in izlediği bu sistematik politikanın, uluslararası sessizliğin ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için ciddi adımlar atmaktan geri durmasının gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, "İsrail'in işlediği ihlalleri, savaş suçlarını ve Filistin halkı aleyhindeki soykırımı durdurmak için ivedilikle harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait, yerinden edilmiş yaklaşık 200 Filistinlinin sığındığı 5 katlı bir binayı bombaladığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." bilgisi paylaşılmıştı.