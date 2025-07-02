Ürdün, Gazze'den 23 Hasta Çocuğu Tahliye Etti - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'den 23 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

02.07.2025 21:32
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Ürdün, Kral Abdullah'ın insani girişimiyle Gazze'den 23 hasta çocuğu daha tahliye etti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kral 2. Abdullah'ın şubat ayında başlattığı insani girişim kapsamında, Gazze Şeridi'nden 23 hasta çocuktan oluşan altıncı grubu tahliye etti.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından tahliye edilen 23 hasta çocuğa 46 aile üyesi eşlik etti.

Tahliye edilen çocuklardan 19'u, 39 refakatçisiyle birlikte Ürdün'deki özel hastanelerde tedavi görecek.

Diğer 4 çocuk ise, 7 yakınıyla birlikte tedavi için Türkiye'ye sevk edilecek.

Haberde, hastaların ve refakatçilerinin Ürdün Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda karşılandığı, tahliye sürecinin en yüksek tıbbi bakım standartlarına uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Ürdün'ün Gazze'den daha fazla hasta çocuğu tahliye edip tedaviye erişimlerini hızlandırmak istediğini ancak bu sürecin önünde lojistik ve teknik sorunlar başta olmak üzere, DSÖ'nün imkanlarıyla ilgili bazı engellerin bulunduğu ifade edildi.

Haberde, tıbbi tahliye operasyonlarının, mart ayında kraliyet direktifleri doğrultusunda başladığı ve Ürdün'ün Gazze halkına destek konusundaki kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

Ürdün'ün El-Memleke televizyonunun haberine göre ise, hastalar, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) üzerinden Ürdün'e nakledildi.

Bu son tahliyeyle birlikte, mart ayında başlayan girişim kapsamında Ürdün'e getirilen hasta çocuk sayısı 77'ye, refakatçi sayısı ise 169'a ulaştı.

Mayıs 2024'te İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı kapatıp kullanılamaz hale getirmesinden bu yana, tahliyeler yalnızca nadir durumlarda ve istisnai izinlerle gerçekleştirilebiliyor.

Tahliyeler, genellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ve DSÖ ile İsrail arasındaki doğrudan koordinasyonla yapılıyor.

Kral Abdullah, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Ürdün'ün Gazze'den 2 bin hasta çocuğu kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmiş; Biden da bu adımı memnuniyetle karşılamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan sivillere karşı yürüttüğü saldırılarla 191 binden fazla Filistinlinin ölmesine veya yaralanmasına yol açtı. 11 binden fazla kişi hala kayıp ve yüz binlerce kişi zorla yerinden edildi. Gazze'de, çocukların da hayatını kaybettiği ciddi bir kıtlık yaşanıyor.

Filistin ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail ordusu bu süreçte Gazze'deki hastaneleri ve sağlık altyapısını doğrudan hedef aldı; birçok sağlık tesisi hizmet dışı kaldı, binlerce hastanın ve yaralının hayatı tehlikeye atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, Gazze'den 23 Hasta Çocuğu Tahliye Etti - Son Dakika

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