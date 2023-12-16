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Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze'de görev yapan gazetecileri hedef almasını kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze'de görev yapan gazetecileri hedef almasını kınadı

Ürdün, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını hedef almasını kınadı.

Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze\'de görev yapan gazetecileri hedef almasını kınadı
16.12.2023 - 00:58,
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Ürdün, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını hedef almasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka'nın şehit edilmesi ve muhabir Vail Dahduh'un yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının da şiddetle kınandığı açıklamada, saldırılarda "gazetecilerin özellikle hedef alındığı" vurgulandı.

Açıklamada, "Gazetecileri hedef almak gerçeği hedef almaktır. Bu durum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde süregelen saldırılarının geride bıraktığı korkunç gerçeği gizleme girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Ebu Dakka, İsrail saldırısı sonucu ölmüştü

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.

Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar da okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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