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Ürdün ve ABD, Gazze'deki yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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Ürdün ve ABD, Gazze'deki yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi konusunda mutabık kaldı

Ürdün ve ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarının ardından Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu ve yerlerinden edilen kişilerin evlerine dönmeleri gerektiği konusunda anlaştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Amman'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki felaket seviyesine ulaşan koşullar ele alındı ve savaşın durdurulması, yardımların ulaşması, sivillerin korunması ve adil bir barışın sağlanması için çaba gösterilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Ürdün ve ABD, Gazze\'deki yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi konusunda mutabık kaldı
07.01.2024 - 19:13,
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Ürdün ve ABD, İsrail'in üç aydır yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin kabul edilemeyeceği ve yerlerinden edilen kişilerin evlerine dönmeleri konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Blinken ile Safedi, Gazze'de "felaket" seviyesine ulaşan koşulları kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmede, "Gazze'ye yardımların yeterli düzeyde ulaşması, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge içinde veya dışına olacak şekilde zorla yerlerinden ettirilmesinin reddedildiği, Gazze'nin kuzeyinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiği" konusunda mutabık kalındı.

İki bakan ayrıca "savaşın durdurulması, bölgeye yardım girişinin sağlanması, sivillerin korunması, çatışmayı sona erdirmek ve iki devletli çözüm temelinde adil şekilde barışı sağlamak için gerçek ve etkili bir çaba başlatılmasına" ilişkin atılan adımları görüşmek üzere iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmede, Gazze'de saldırıları ve bunun sebep olduğu ölüm, yıkım ve insani felaketi sonlandıracak acil ve kalıcı bir ateşkese varılması gerektiğini vurguladı.

Safedi, insani ve tıbbi yardımların, Gazze'nin her bölgesine "hemen, yeterli ölçüde ve sürdürülebilir şekilde" ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in devam eden saldırıları, uluslararası insan haklarına yönelik ihlalleri ve Batı Şeria'da gerginliği tehlikeli şekilde tırmandırması konusunda uyarıda bulunan Safedi, İsrail'in Batı Şeria'daki durumun körüklenmesine yol açan tüm yasa dışı ve provokatif eylemlerini durdurması çağrısı yaptı.

Safedi "Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını" içeren herhangi bir önerinin "beyhude" olduğunu ifade etti.

Blinken, Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı kapsayan bölge turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA
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