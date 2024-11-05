Ürdünlü Gençler Gazze İçin Açlık Grevine Başladı

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Ürdünlü bir grup genç, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail ablukasına dikkati çekmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için açlık grevine başladı.

Uluslararası toplumun, Gazze'nin kuzeyindeki ablukayı kırmak için hiçbir şey yapmaması karşısında Ürdünlü gençler, kasım ayı başında bazı ülkelerde başlatılan "Gazze için açlık grevcileri" eylemine katılmayı seçti. Sosyal medyada yayılan eylemin ilk 5 gününde, yaklaşık 60 Ürdünlü genç, sağlık üzerindeki etkilerine rağmen, ablukayı kırma ümidiyle buna dahil oldu.

Ürdünlüler, 100 gün sürdürmeyi planladıkları eylem boyunca hem daha çok kişiyi eyleme dahil etmeyi hem de Gazze'nin kuzeyine 500 yardım tırının girişine izin verilmesini amaçlıyor.

AA muhabiri, açlık grevine başlayan gençlerden bazılarıyla bir araya gelerek, eylemin amacı ve uluslararası topluma etki etme potansiyeline ilişkin görüşlerini dinledi.

Katılım, beklentinin üstünde

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Rend Nemas, "Gazze için açlık grevcileri" ismiyle başlatılan eyleme, ilk gününde Ürdün, Brezilya, Mısır ve Cezayir'den katılım olduğunu, 8 Kasım'da da ABD'den başka kişilerin katılmasını beklediklerini söyledi.

Ürdün'de eyleme katılma teklifinin, ilk olarak başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride bir genç tarafından yapıldığını aktaran Nemas, "Halihazırda Ürdün'de 60 kişi resmi olarak bu eyleme katılmış durumda." dedi.

Katılacak kişinin "Gazze için açlık grevcileri" olarak Instagram üzerinde oluşturulan sayfada, Ürdün grubuna adını yazıp yemin etmesiyle katılımının gerçekleştiğini belirten Nemas, "Toplumun farklı kesimlerinden beklentinin üstünde bir ilgi gördük. Halihazırdaki 60 kişi katılım prosedürünü yerine getirenlerden ibaret. Bunların haricinde bu prosedürü yerine getirmeyen ama açlık grevine başlayan 40 kişi daha var." diye konuştu.

Amaç, Gazze'nin kuzeyine 500 yardım tırının girmesi

Her gün Gazze'de yaşanan ölüm ve yıkım görüntülerini görmekten ötürü hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Nemas, "Açlık grevi, bir meseleyi gündeme getirmek için kullanılan bilindik ve tarih boyunca da sonuç getirmiş bir yöntem. Uluslararası kanun, ülkelerin, açlık grevine girenlerin sağlık durumunu takip etmesini ve grevcilerin taleplerini dinleyip mümkünse yerine getirmesini öngörüyor." ifadesini kullandı.

Nemas, kendi talepleriyle ilgili "Gazze'nin kuzeyine özellikle de Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'ya 500 yardım tırı girinceye kadar açlık grevini sürdüreceğiz." dedi.

Taleplerinin gerçekleşeceğinden umutlular

Açlık grevine başlayan bir başka Ürdünlü Muhammed Avde ise talepleri gerçekleşinceye kadar greve devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün hükümetinin şu ana kadar elinden geleni yaptığını ancak bundan daha fazlasını yapabileceğini savunan Avde, hükümetin, taleplerini yerine getireceğine inandıklarını söyledi.

Avde, açlık grevini düzenleyenlerin "grev için sabit bir yer belirlemek, grevcilere sağlık hizmeti sağlamak ve taleplerini Başbakan'a (Cafer Hassan) iletmek" amacıyla Ulusal İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret ettiğini aktardı.

Açlık grevi 100 gün sürecek

Muhammed et-Tubasi ise yaptıkları açlık grevinin, Gazze'de ölenleri geri getirmeyeceğini ve Gazze'yi imar etmeyeceğini ancak yardım girişlerine katkı sağlayabileceğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Batı Şeria ile aramızda sınır kapıları var. İsrail'e nasıl mal girişine izin veriliyorsa Gazze'ye de yardım girişine izin verilmesini istiyoruz. Açlık grevi bir baskı aracı. Biz de taleplerimizin gerçekleşmesi için 100 günlük bir müddet belirledik. Başarılı olamazsak başka bir yol deneyeceğiz."

Açlık grevindekilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Tubasi, sadece su içip tuz aldıklarını, genel bir yorgunluk hali, baş dönmesi ve baş ağrısı çektiklerini, grev devam ettikçe bu semptomların daha da arttığını söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 4 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığı, yardım yüklü 3 bin 800 kamyonunun kuzeye girmesini engelleyerek 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişiyi aç bırakıldığı aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.