Ürdünlü Uzman: Filistin Halkının Direnişi Gazze'deki Tehcir Planlarını Engelledi - Son Dakika
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Ürdünlü Uzman: Filistin Halkının Direnişi Gazze'deki Tehcir Planlarını Engelledi

Ürdünlü uzman Ahmed el-Hayle, Filistin halkının direnişinin Gazze Şeridi'nden zorunlu göç planlarının önüne geçtiğini ve ABD'nin Gazze'de inşa ettiği yüzer iskelenin asıl amacına ulaşmasını engellediğini söyledi.

12.07.2024 14:47
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Ürdünlü uzman Ahmed el-Hayle, Filistin halkının direnişinin Gazze Şeridi'nden zorunlu göç planlarının önüne geçtiğini ve ABD'nin Gazze'de inşa ettiği yüzer iskelenin asıl amacına ulaşmasını engellediğini söyledi.

İsrail ordusunun 280 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Tel Aviv makamları, Gazze'ye saldırıları başlattığı günden itibaren bölgedeki Filistin halkının göçe zorlanmasını isteyen çeşitli açıklamalar yaptı. İsrailli birçok yetkiliden gelen açıklamalar, Filistinlilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası yoğun tepkilere yol açtı.

"Tehcir, ABD'nin inşa ettiği yüzer iskelenin hedeflerindendi"

Ürdünlü uzman Ahmed Hayle, İsrail'in 280 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hayle, Gazze'deki sivil halkın direnişleriyle topraklarına olan bağlılıklarını gösterdiklerinin altını çizdi.

ABD'nin inşa ettikten 124 gün sonra kaldırma kararı aldığı yüzer iskeleye ilişkin Hayle, "Filistin halkının direnişi, Gazze'den tehcir düşüncesinin önüne geçti ve ABD'nin Gazze'de inşa ettiği yüzer iskeleyi de başarısız kıldı. Gazze'de inşa edilen yüzer iskelenin birçok hedefi vardı, bunların başında ise tehcir vardı ve bu da çok tehlikeli bir durumdu. İşgalci İsrail de buna, gönüllü tehcir adı altında birçok kez dikkat çekti. Bu nedenle de yüzer iskele ile gönüllü göç söylemlerinin gündeme getirilmesi eş zamanlı yapıldı." diye konuştu.

Hayle, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında süren çatışmaların yayılma ihtimaline karşı ABD'nin yüzer iskeleyi İsrail'e destek için kullanma planlarına işaret ederek, öyle bir durumda İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa Limanı'nın vurulması halinde yüzer iskeleyi devreye sokma ihtimaline dikkati çekti.

Washington'ın yüzer iskeleyi Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması hedefiyle inşa ettiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hayle, "Yüzer iskelenin inşa amacı insani yardımlar olsaydı, Refah Sınır Kapısı ve diğer kapılar vardı. Ancak İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı yıktı." dedi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için yüzer iskele yerine sınır kapılarını kullanma imkanı olduğu halde buna izin verilmediğine dikkati çeken Hayle, "ABD insani yardım konusunda samimi olsaydı, maliyeti 32 milyon dolara ulaşan yüzer iskele yerine sınır kapılarından birini veya ikisini kullanırdı." diye konuştu.

Ürdünlü uzman, ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iskelenin hedeflerine daha ilk günden şüpheyle bakılıyordu. Bu iskele, alternatifler olduğu halde gerçekten Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılmasında mı kullanılacaktı? Peki Washington'ın yüzer iskeleden vazgeçmesinin sebebi nedir? İskelenin inşa edildiği günden beri çok az yardım girişini sağladı. Bu da gösteriyor ki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ABD için öncelikli mesele değildir. Bu durumda ABD için yüzer iskelenin inşasında yardımlar dışında birtakım hedefler söz konusu. Yüzer iskele tehcir için planlandıysa da neden kullanılmadı?"

Filistin halkının topraklarından vazgeçmediği için ABD tarafından inşa edilen yüzer iskelenin stratejik hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlandığına işaret eden Hayle, "Gazze'den tehcir düşüncesinin önüne geçen Filistin halkı ve topraklarındaki direnişi oldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinli hala bölgeyi terk etmeye yanaşmadı." ifadelerini kullandı.

"Washington'ın üzerindeki baskılar yüzer iskelenin inşasında etkili oldu"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini yasaklayarak Filistin halkını açlık felaketine sürüklemesinin hem dünyada hem de ABD'de halkın öfkesine sebep olduğunun altını çizen Hayle, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Washington'ın üzerindeki baskılar da yüzer iskelenin inşasında etkili oldu. ABD iskeleyi reklam amacıyla kullanmış oldu. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde üzerlerindeki tepkileri hafifletmeye çalıştı."

Gazze'deki yüzer iskeleyi yerinden söken ABD'nin insani yardımlar için sınır kapılarını açma konusunda İsrail'e baskı kurmaktan aciz olduğunu söyleyen Hayle, ABD'deki seçimlerin yakın olduğu ve bu nedenle de yönetimin İsrail'e baskı kurma durumunda olmadığını ifade etti.

ABD'nin de "Hamas'ı bitirme" yönünde hedef koyan İsrail'i desteklediğini vurgulayan Hayle, "ABD'nin İsrail'e desteği değişmeyecek, çünkü meselesi İsrail'i korumak, bu İsrail'in aşırı sağcı Başbakanı Binyamin Netanyahu veya diğer aşırı sağcılarla ilgili de değil." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı zorla aç bırakma politikasını bir savaş aracı olarak kullandığını dile getiren Hayle, "Bu ahlak dışı bir üslup olduğu gibi siyasi amaçlar için kullanılan bir savaş suçudur." diye konuştu.

Biden'ın hayal kırıklı itirafı

ABD Başkanı Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman inşa edileceğini duyurmuştu.

ABD, geçici liman yoluyla kara sınırından Gazze'ye insani yardımın girmesini kısıtlayan İsrail'in koyduğu engeli aşmayı hedeflediklerini öne sürmüştü.

Mayıs ortasında faaliyete geçen ABD'nin geçici yüzer iskelesi, 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gördü, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kuruldu. Halihazırda iskele, olumsuz hava koşulları nedeniyle İsrail'in Aşdod kıyılarına çekilmiş durumda.

ABD'nin insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken, bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi.

Biden, NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD ordusunun Gazze kıyısına kurduğu geçici liman projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." demişti.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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