Urla\'da Yangın: 68 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti

21.02.2026 17:49
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangında 68 yaşındaki Güler A. hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, evde çıkan yangında Güler A. (68) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi Mehmet A. (71) ise hastaneye kaldırıldı. Yangının, elektrik kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'taki evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Mehmet A. ve Güler A.'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, Mehmet A., balkona çıkıp kurtulurken, eşi ise içeride mahsur kaldı. İtfaiyecilerin alevleri kontrol altına almasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinden sonra Güler A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Dumandan etkilenen Mehmet A. ise olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ilk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

