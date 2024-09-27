Urla Yaratıcı Kent Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

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(İZMİR)- İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir projesi kapsamında, Urla Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Urla Yaratıcı Kent Koordinasyon Toplantısı Urla Eski Tamirhane Binası'nda yapıldı. Düzenlenen toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Urla'nın tarihi derinliklerinden gelen bir birikime sahip olmasının yanı sıra, modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir vizyonla geleceğe yürümesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hem tarihimizde hem de bugünümüzde bu yaratıcı ruhun izlerini taşımaktayız"

Bir şehrin gerçek gücünün yaşayanların yaratıcılık potansiyelinde olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Balkan, "Mimarisinden, sanatına, tarımından, gastronomisine kadar her alanda yaratıcı düşüncenin filizlenip geliştiği yerler, toplumlarına ilham kaynağı olur ve dünyaya yeni ufuklar açar. Bizler de, hem tarihimizde hem de bugünümüzde bu yaratıcı ruhun izlerini taşımaktayız. Urla'nın sanatla, zanaatla, kültürel çeşitliliğiyle, gastronomiyle, tarımla ve tasarımla olan güçlü bağları, yaratıcılığı her zaman desteklemiş, yerel değerlerimizi küresel bir düzeye taşımıştır. Ancak yaratıcı potansiyel, yalnızca var olanı korumakla değil, yeni fikirler üretmek ve koruyarak geliştirmekle güçlenir. Urla Belediyesi olarak bizler yaratıcılığı teşvik ederek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Çünkü Yaratıcılık, sadece estetik ve sanatsal bir yeti değildir; sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, sosyal uyumu ve çevreyi koruma güdüsünü de içinde barındırır" dedi.

Urla'nın yaşam biçiminin özelliklerini korumayı başarabilmektir?

Vizyonlarının, Urla'nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak yaşatan, yerel kimliği ve yarattığı sinerji ile dünya çapında yeni bir etki ve etkileşim yaratma gücüne sahip bir belediye oluşturmak olduklarını belirten Balkan konuşmasında belediye olarak misyonlarını ise şu sözlerle anlattı:

"Urla'daki tüm canlıların doğal yaşam döngüsü içinde refahını artıran, toplumsal barış ve dayanışmayı önce kılan, teknolojiyi etkin kullanan, tasarım odaklı, çevreye duyarlı hizmetler sunan, yaşam kalitesinin toplum içinde daha adil dağılımını sağlayacak sosyal politikalar oluşturan bir yerel yönetim modeli geliştirmektir. Hepimiz biliyor ve yaşıyoruz ki Urla; gerilimi düşük bir yaşam biçimine sahip, sakin ve dengeli bir kent. Yarımada coğrafyasının bir üstünlüğü olan bu yaşam biçiminin emrivaki projelerle tahrip edilmemesi adına proaktif olmak durumundayız. Bizler için önemli olan; Uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirirken, Urla'nın yaşam biçiminin özelliklerini korumayı başarabilmektir. Tarım, gastronomi, bağcılık, zeytincilik, sürdürülebilir turizm, kültür, tasarım, yazılım, bilişim gibi çeşitlenmiş çok yönlü gelişme dinamikleri ile rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor."

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Urla'nın yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin önemini dile getirdi.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da konuşmasında, Urla'nın yaratıcı endüstrilerle daha güçlü bir bağ kurarak, yenilikçi projelerle bölgeyi ileriye taşıyabileceğine değindi. Velibeyoğlu, özellikle yaratıcı sektörler ile teknoloji arasındaki etkileşimin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte Create in İzmir Proje Koordinatörü Dr. Gözde Çeviker, projenin Urla'ya ve İzmir'e getirdiği fırsatları anlatarak katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca, Doç. Dr. Onur Mengi'nin yaratıcı şehirler üzerine yaptığı sunum büyük ilgi gördü.

Toplantının ardından gerçekleşen çalıştayda, katılımcıların gruplar halinde çeşitli temalar üzerinde çalışmasıyla devam etti. Bu çalıştayda yaratıcı endüstriler ve bireyler için bir cazibe merkezi olabilmesi ve gelişimi için hangi adımların atılması gerektiği katılımcılar tarafından ele alındı. Etkinlik, Urla'nın yaratıcı şehir olma yolundaki hedeflerine katkıda bulunacak somut önerilerle sona erdi.