Üsküdar'da 'Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği' açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da 'Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği' açıldı

Üsküdar\'da \'Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği\' açıldı

ÜSKÜDAR Belediyesi'nin hayat geçirdiği Minik Dostlar Kliniği'nin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesinde kapılarını açtı.

02.02.2025 13:56  Güncelleme: 13:57
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ÜSKÜDAR Belediyesi'nin hayat geçirdiği Minik Dostlar Kliniği'nin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesinde kapılarını açtı. Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "İnsanların korkusuzca temiz bir şekilde sokaklarda yürümesi, yaşaması gerekiyor ama öbür tarafta da doğayı paylaştığımız minik dostlarımız var. Bunun dengesini kurmamız gerekiyor. Klinikler açarak sokakta olan hayvanlarımızın bakımını artırmak üzere bazı çalışmalara giriştik. Bugün de Bulgurlu'daki kliniğimizi beraber açıyoruz" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşen törene, Üsküdar Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'PATİ PARKLARIN SAYISINI ÇOĞALTMAKTA HEDEFLERİMİZ ARASINDA'

Bulgurlu Minik Dostlar Kliniği ile günde 100 hayvana bakım hizmeti sunulabileceğini belirten Dedetaş, kısırlaştırma, tedavi ve ameliyat gibi hizmetlerin yanı sıra sahiplendirmeyi teşvik edecek yeni pati parklar oluşturduklarını söyledi. Dedetaş, "Başlangıçta hafta içi günlerde hizmet verecek kliniğimizde sokakta yaşayan canlılarımız için kısırlaştırma, muayene, tedavi, ameliyat gibi pek çok hizmeti sunacağız. Kliniğimizin dış tarafında bir de pati park oluşturduk. Bu Üsküdar'da oluşturduğumuz üçüncü pati park. Sokak hayvanlarıyla ilgili genel yaklaşımımız tabii sahiplenilmesi yönünde. Çünkü barınaklar her ne kadar geçici alan diye kullansak da yine de canlılar için bir şekilde çevrelendikleri ve sevgiden biraz uzak oldukları alanlar. Biz ne kadar onlara iyi davransak da bir aileyle yaşanmak gibi olmuyor. O yüzden sahiplendirmeyi artırmak için özellikle pati parkların sayısını çoğaltmakta hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

'YENİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Bahçelievler Mahallesi'nde yeni bir Minik Dostlar Kliniği açmayı planladıklarını söyleyen Dedetaş, "Bir barınağımız var fakat bunun kapasitesi halihazırda dolmuş durumda. Dolayısıyla daha özgür ve daha geniş alanda olması için gerekli kurumlarla bakanlıklarımızla yazışarak birtakım yerleri bize hibe şeklinde sağladılar. Burada da yeni çalışmalarımız var ve barınağımızı daha modern koşullarda, daha özgür koşullarda sunacağız önümüzdeki günlerde. Bahçelievler Mahallesi'nde minik dostlar kliniği açmak için de şu an çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde onun da beraberce açılışını yapacağız" diye konuştu.

'VETBÜS ŞU AN FAALİYETTE VE GEZİCİ VETERİNER KLİNİĞİ HİZMETİ GÖRÜYOR'

Vetbüs projesiyle gezici veterinerlik hizmeti sunduklarını ifade eden Dedetaş, "Yaptığımız bir iyileştirmede aslında Vetbüs ile oldu. Vetbüs şu an faaliyette ve gezici veteriner kliniği hizmeti görüyor. Dolayısıyla her yere klinik açmamız mümkün olmadığı için Acıbadem Mahallesi'nde başlatmıştık. on beş gün, mahalle mahalle gezerek sokakta dolaşan başı boş diye tabir edebileceğimiz canlılarla ilgili de bakım faaliyetleri yürütülecek" dedi.

"HAYVANLARA UMUT OL' BAŞLIKLI YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ'

Başkan Dedetaş, 'Hayvanlara Umut Ol' projesiyle sahiplenme oranlarını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Hayvanlara Umut Ol başlıklı yeni bir projeye başlıyoruz. Bunu da kısa sürede Güneş başkanımızın liderliğinde lansmanını hayata geçireceğiz. Burada da biraz önce bahsettiğim gibi sahiplenmeyi arttırıcı çalışmalar yapmak istiyoruz ki bu sorunu çözelim" diye konuştu.

Dedetaş, şunları söyledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tek bir sokak hayvanının uyutulmasına bile izin vermeyeceğiz demişti. CHP'li belediyeler olarak sokak hayvanlarına yönelik hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Burada yasaya başkaldırmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. O yasanın düzenlenmesinin de birtakım gereklilikleri vardı. Ama hiçbirimiz tabii ki bir canlının elimizden gelen şeyler varken, doğrudan uyutulması ya da hayattan koparılmasını benimsemiyoruz."

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dere Sokak'ta kapılarını açan Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği, sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet sunarak, hafta içi her gün 08.30 ile 17: 00 saatleri arasında kısırlaştırma, muayene, tedavi, ameliyat ve postoperatif bakım gibi önemli sağlık hizmetlerini sağlayacak.

Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği, günlük 100 hasta bakımı ve 20 ameliyat kapasitesine sahip olup, modern tıbbi ekipmanlarla donatıldı.

Klinik, muayene odası, ameliyathane, postoperatif bakım odası, hasta bekleme odası ve veteriner hekim dinlenme odası gibi çeşitli bölümlerden oluşuyor.

Kliniğin yanında bir pati parkı ve dış alanda hayvan bekleme alanı da bulunuyor. Bu sayede sokak hayvanlarının konforlu ve güvenli bir ortamda bakım ve tedavileri gerçekleştirilecek."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği' açıldı - Son Dakika

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