Üsküp\'te Uluslararası Hukuk Konferansı

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği: Gazze, Ukrayna ve Balkanlar Perspektifleri" konulu konferans düzenlendi.

Kuzey Makedonya merkezli Balkan Çalışmaları Vakfı (BSF) ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen konferansa, Kuzey Makedonya, Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Slovenya'dan uluslararası hukuk alanında araştırmacılar katıldı.

BSF Başkanı Sevba Abdula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu önemli günde dünyada son dönemde özellikle Gazze'yle beraber Ukrayna ve Balkanlar'dan örneklerle uluslararası hukuku merkeze aldıkları bir günlük dört oturumdan oluşan konferans düzenlediklerini söyledi.

WOLAS ve YTB'ye konferansta yer aldıkları ve destekleri için teşekkür eden Abdula, "Uluslararası hukuk son dönemde hem başarısızlıklarıyla hem geleceğe dair önemli bir kurum olması hasebiyle tartışma yaratan yapılardan biri. Bizim Balkan coğrafyamız için de açıkçası son derece önemli bir kurum ve olgu uluslararası hukuk." diye konuştu.

Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ile göç ve mülteci hukuku alanında çalışmaları bulunan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül, son yıllarda uluslararası hukukun sıkça gündemde olduğunu kaydetti.

Dünyada artan şiddet ve uluslararası hukukun bu noktadaki yetersiz kalışının özellikle gündemde olduğunu ve eleştirilere maruz kaldığını vurgulayan Bülbül, uluslararası hukukun bu yaşanan çatışmalar karşısında oldukça önemli, korunması gereken bir değer olduğunu ancak bunun çokça ihlal edildiğini de gördüklerini belirtti.

Konferansın hem Gazze'de hem Ukrayna'da hem de Balkanlar'da yaşanan gerilimlerin çözümüne önemli katkı sağlamasını umduklarını dile getiren Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de, Filistin'de yaşananlar, son yıllarda Ukrayna'da yaşananlar esasen ne kadar ciddi sorunların da olduğunu ortaya koyuyor. Bu meselelere farklı yaklaşımlar, Batı dünyasının her iki meseleye koymuş olduğu ikircikli tavır oldukça rahatsız edici bir durum. Biz de uluslararası hukukçular olarak bunları sorguluyoruz. Uluslararası hukukun bu bağlamda doğasını, potansiyelini sorguluyoruz. Amacımız daha adil bir uluslararası hukukun ortaya çıkışına katkıda bulunmak."

WOLAS Genel Koordinatörü Ömer Doğubey Aslan, bugünkü konferansın amacının sorunların belirlenmesinin yanı sıra uluslararası hukukun rolünün de gözden geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Dünyanın halihazırda Gazze'deki soykırımdan Ukrayna'da devam eden savaşa kadar derin zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Aslan, "Bu krizi önlemek ve yeterli şekilde ele almak için uluslararası hukuk sisteminin sınırlamalarını ve başarısızlıklarını günlük olarak deneyimliyoruz. Ancak bu konferans yalnızca sorunları teşhis etmekle ilgili değil, aynı zamanda çözümler öngörmek ve uluslararası hukukun rolünü yeniden düşünmekle de ilgilidir." diye konuştu.