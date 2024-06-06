Silivri\'de uyuşturucu üretimi davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Uyuşturucu madde üretmek amacıyla Silivri'de çiftlik evi kiraladıkları öne sürülen, aralarında Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen "Captagon" lakaplı Boris Ivanov Pırgov'un da bulunduğu 8'i tutuklu 1'i firari 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu, uyuşturucu madde üretmek için kiralandığı belirlenen Silivri'deki bir çiftlik evine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturmayı Ağustos 2023'te tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapan suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takibi neticesinde, sanıklar Boris Ivanov Pırgov, Fılıp Genchev Makaveyski ve Dılan Deyssam Abbas'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelerek, diğer sanıklara uyuşturucu madde imal edilmesi konusunda eğitim vereceklerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerin 21 Temmuz 2022'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıkları, aynı gün Avcılar'daki bir alışveriş merkezinde sanık Ferit Kaya ile buluştukları ve buradan bir otele geçtikleri kaydedilen iddianamede, ertesi gün Pırgov'un sanık Hakan Ocak'la Silivri'deki çiftlik evine gittiği anlatıldı.

İddianamede, sanıklardan Abdullah Tok, Bekir Tarakcı, Hakan Ocak ve İbrahim Gümüş'ün tape kayıtlarına da yer verildi. Sanık Tarakcı'nın Ocak'tan çiftlik evine uyuşturucu madde üretiminde kullanılacak hortumu getirmesini istediği aktarılan iddianamede, kayıt altına alınan konuşmalar doğrultusunda, sanıkların iş bölümü içerisinde uyuşturucu madde imal ettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Sanıklardan Pırgov'un çiftlik evinden ayrılacağı yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine 28 Temmuz 2022'de söz konusu adrese operasyon düzenlendiği belirtilen iddianamede, sanıklar Boris Ivanov Pırgov, İbrahim Gümüş, Bekir Tarakcı, Kemal Demircan, Hakan Ocak ve Nurettin Hendek'in yakalandığı anlatıldı.

Cep telefonlarında uyuşturucu madde üretimi yapıldığı anlara ilişkin kayıtlar

İddianamede, sanık Pirgov'un telefonunda narkotik madde görsellerinin yer aldığı fotoğraflar bulunduğu, sanık Tarakcı'nın uyuşturucu maddeyle ilgili terimler aradığı, sanık Abdullah Tok'un telefonundaki video kayıtlarında ise Pirgov'un laboratuvar ortamında uyuşturucu madde üretimi yaptığı anlara ilişkin görüntülerin bulunduğuna dair tespitler yer aldı.

Çiftlik evinin yanında, depo olarak kullanıldığı değerlendirilen yerde arama yapıldığı kaydedilen iddianamede, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı düşünülen yüksek miktarda kimyasal madde, süzme kağıt, kimyasal madde kalıntısı bulunan damıtma hunisi, laboratuvar ısıtıcısı, laboratuvar raketi, cam balon, beher, cam soğutucu, kimyasal madde kalıntısı olan damıtma camı ve içinde uyuşturucu madde imalatı formülleriyle ilgili notların olduğu değerlendirilen defter ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, bu maddelere ilişkin hazırlanan kriminal uzmanlık raporuna göre, ele geçirilen malzemelerin bazılarının üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu, bazı maddelerde uyuşturucu üretmek amacıyla kullanılan içeriklerin yer aldığı bilgisi verildi.

Sanık, ifadesinde uyuşturucu trafiğini anlattı

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Erkan Temiz, uyuşturucu madde üretim ve ticareti organizasyonunu, uluslararası uyuşturucu kartel bağlantıları olan sanık Cihan Elçi'nin yönettiğini, sanık Bahattin Aslan'ın, Elçi'nin yardımcısı olduğunu, olay öncesinde Aslan'ın uyuşturucu hap yapımında kullanılan 400 kilogramlık maddeyi temin ederek, 300 bin avro bedelle Çin'den Amsterdam'a, buradan da 40 kilogramını Bulgaristan'a gönderdiğini öne sürdü.

Cihan Elçi'nin oluşturulacak bir laboratuvarda çalışma yapılmasını istediğini iddia eden Temiz, Silivri'deki villayı kendisinin operasyondan bir yıl önce kiraladığını anlattı.

İfadesinde, ham madde üretimi için Pırgov'un beraberindeki iki sanıkla eve geldiğini ve üretime başladığını söyleyen Temiz, üretimin başarılı olması durumunda sanıklar Kemal Demircan, Abdullah Tok ve İbrahim Gümüş'ün üretimi devam ettirmesinin planlandığını ve bu şekilde üretilen malın Türkiye'de iç piyasaya sürüleceğini iddia etti.

Sanık Pırgov, suçlamaları reddetti

Sanık Boris Ivanov Pırgov ise ifadesinde Bulgaristan'da gübre alım satım işi yaptığını ve İstanbul'a iş insanı arkadaşı Naser Ali ile görüşmek üzere geldiğini, baskın yapılan villada üretilen uyuşturucuya ilişkin bilgisi olmadığını öne sürdü.

İddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Erkan Temiz'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe gönderdiği ve bu kapsamda yeniden ifade verdiği aktarıldı.

Sanık Temiz ifadesinde, cezaevinde bulunduğu süreçte Cihan Elçi'nin avukatı aracılığıyla kendisine ağzını sıkı tutması yönünde mesajlar gönderdiğini, bunu yapması halinde tahliye olacağının, daha sonraki süreçte elde edilen kazançtan kendisine pay verileceğinin söylendiğini iddia etti.

Suç örgütü liderinin Cihan Elçi olduğunu öne süren Temiz, bu kişinin Türkiye'de dağıtım yaptığını ve İstanbul'un ana dağıtım merkezi olduğunu savundu.

Temiz, ifadesinde, operasyonda ele geçirilen maddeler üzerinde inceleme yapan görevlilere sanıkların lehine rapor çıkarmaları için 350 bin dolar teklif edildiğini ancak bu kişilerin teklifi kabul etmediğini de iddia etti.

İddianamede, sanıklar Boris Ivanov Pirgov, Cihan Elçi, Bahattin Aslan, Hakan Ocak, Kemal Demircan, İbrahim Gümüş, Ferit Kaya, Abdullah Tok ve Bekir Tarakcı'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan 30 yıldan 45'er yıla kadar hapsi istenirken, sanık Erkan Temiz'in aynı suçtan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Pırgov duruşmada savunma yaptı

Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesince, önceki gün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki mahkeme salonlarında yapılan duruşmaya, Boris Ivanov Pırgov'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanık katıldı.

Duruşmada sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Pırgov, çevirmen eşliğinde alınan savunmasında, uyuşturucu üretmediğini ve uyuşturucu madde işiyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Sanık Dılan Deyssam Abbas ve yanındaki arkadaşıyla gübre ticaretine ilişkin görüşme yapmak amacıyla Bulgaristan'dan Türkiye'ye araçla geldiğini ileri süren Pırgov, alışveriş merkezinde Abbas'ın arkadaşıyla buluştuklarını iddia etti.

Sanık Pırgov, "Sanıkların bazılarını tanıyorum. Alışveriş merkezinden sonra gittiğimiz evde tanışmıştık. Erkan Temiz'le iletişim kurmaya çalıştık ancak İngilizce bilmediği için konuşamadık. Biz gübreyle ilgili konuşacaktık. Türkiye'de üretilen gübrenin bana tam olarak anlatılmasını istiyordum. Kimse bana talimat vermedi. Uyuşturucu üretmek için Türkiye'ye gelmedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ağustosa erteledi.