Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kolombiya\'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı
24.08.2025 05:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kolombiya\'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı
Haber Videosu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uzun zamandır aranan uyuşturucu kaçakçısı Luis Vera Fernandez'in polis operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Fernandez, eski FARC elebaşı Ivan Mordisco'nun kardeşi olarak biliniyor ve 10 yılı aşkın süredir hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısının polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılarından Luis Vera Fernandez'in polis operasyonu sonucu yakalandığını belirterek, "Fernandez, Cundinamarca'nın El Penon bölgesinde yakalandı." ifadesini kullandı.

IVAN MARDISCO'NUN KARDEŞİ

Cumhurbaşkanı Petro, yakalanan kişinin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'nun kardeşi olduğunu vurguladı. Emniyetten yapılan açıklamada ise El Penon'da tek katlı bir evde yaşayan ve 10 yılı aşkındır hakkında yakalama kararı bulunan Fernandez'in polis operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYULMUŞTU

Fernandez, ülkenin güneyinde uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, yasa dışı finans ve lojistik ağlarını kurmakla suçlanıyor. Öte yandan hükümet, Ivan Mordisco'nun yakalanması için yaklaşık 1 milyon dolar ödül vaadinde bulunmuştu.

SALDIRILAR

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında 21 Ağustos'ta bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı. Aynı gün ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında, insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 13 polis yaşamını yitirmişti. Yetkililer, saldırılardan Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tutmuştu.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor. Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Büyük sürpriz Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe’ye değil Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil
Merkez Bankası duyurdu Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi Merkez Bankası duyurdu! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Freni boşalan tır, iş yerine daldı 3 kişi yaralandı Freni boşalan tır, iş yerine daldı! 3 kişi yaralandı
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Mehmet Yılmaz Ak’tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız
Silahlı saldırı sonrası Çakal’dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı

22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 07:34:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.