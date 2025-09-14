Uzman Çavuş Yücel Yeşil Şehit Oldu - Son Dakika
Uzman Çavuş Yücel Yeşil Şehit Oldu

14.09.2025 08:29
1) UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, uygulama yapan jandarma ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarpıp, şarampole uçtu. Kazada Yeşil şehit olurken, otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Gediz kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) için Kütahya Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Kütahya Vali Yardımcıları Burhanettin Yavaşi ve Süleyman Ovalı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ile mesai arkadaşları katıldı. Törende Şehit Yeşil için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Törende, İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua yapıldı. Yeşil'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer yer alan açıklamada da şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: DHA

