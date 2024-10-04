Vahap Seçer, Çocuk Sahnesi\'nde Sergilenen İlk Oyunda Çocuklarla Bir Araya Geldi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin yeni hizmet binasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi'nde Şehir Tiyatrosu'nun " Dünya'nın Eski Zamanlarında" isimli oyunu izlemeye gelen çocuklarla bir araya geldi. Seçer, "Çocukları bizim geleceğimiz olarak görüyoruz. Sanatın her alanında olmaları, kendilerinin iyi bir birey olarak yetişmeleri açısından önemli. Tiyatro da hayatın ta kendisi. Çocukların da tiyatro izlemesi mutlaka onlara bir şeyler öğretecektir, birikimlerine birikim katacaktır" dedi.

Kuvayi Milliye İlkokulu'ndan gelen 7-12 yaş aralığındaki toplam 90 öğrenci, belediye binasındaki Çocuk Sahnesi'nde tiyatro oyunu izledi. Büyükşehir Belediyesi personelinin güler yüzle karşıladığı çocuklar, oyun çıkışında Başkan Seçer tarafından uğurlandı. Seçer, kültür-sanat aktivitelerinin de gerçekleştirilebileceği belediye binasını çocukların ve halkın hizmetine açtıklarını vurguladı.

"Burada her hafta öğrencilerimiz tiyatro izleme imkanı bulacak"

Büyükşehir Belediyesi'ni devamlı ziyaret etmeleri için çocuklara çağrıda bulunan Seçer, "Büyükşehir Belediyemiz çok güzel. Bundan sonra her zaman gelin. Aranızda belediye başkanı olmak isteyen rakiplerimiz de bir hayli fazla ama önce okullarınıza devam edeceksiniz, başarılı olacaksınız, düzenli çalışacaksınız, bol bol kitap okuyacaksınız, spor yapacaksınız, arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kuracaksınız ve sosyalleşeceksiniz. Her şeyden önemlisi birbirinizi çok sevmeniz. Ben de sizleri çok seviyorum" dedi.

Çocuklara tek perdelik ve çok güzel bir oyun izleyeceklerini söyleyen Seçer, "Açılışı da ilk olarak siz yapıyorsunuz. Belediyemizde bundan sonra da her hafta öğrencilerimiz tiyatro izleme imkanı bulacaklar. Sizlere iyi seyirler diliyorum ve sizleri seviyorum. Ailenize selamlarımı söylüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Derslerinize düzenli çalışın ama sakın bol bol kitap okumayı unutmayın" diyerek çocuklara iyi seyirler diledi.

"Sanatın her alanında olmaları, iyi bir birey olmaları için önemli"

Çocukları çok önemsediklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi:

"Çocukları bizim geleceğimiz olarak görüyoruz. Sanatın her alanında olmaları, kendilerinin iyi bir birey olarak yetişmeleri açısından önemli. Tiyatro da hayatın ta kendisi. Çocukların da tiyatro izlemesi mutlaka onlara bir şeyler öğretecektir, birikimlerine birikim katacaktır ve sanata ilgilerini artıracaktır. 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın Projesi' kapsamında Mersin'in 13 ilçesinde 21 bin çocuğu tiyatro ile buluşturduk. Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı. Bir mesaj olsun diye Belediye binamızda bu tiyatro sahnesini düzenledik. Çok da şık bir sahne oldu. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de çok değerli ve güzel temsiller olacak."

Şehir Tiyatrosu'nun da sezonu 11 Ekim'de açacağını hatırlatan Seçer, "Mersin kültürün, sanatın var olduğu ve bununla anıldığı bir kent haline gelsin istiyoruz. Bunun için de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültüre, sanata, spora her türlü desteği ve yatırımı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çocuklardan Büyükşehir'in Çocuk Sahnesi'ne tam not

Çocuklardan Belinay Güngör, çocuk oyununun çok güzel olduğundan ve çok eğlendiğinden söz ederek, "Çok heyecanlıydım. Belediye Binası'na ilk kez geldim ve başka zaman hiç gelmemiştim. Belediye binasına gelmek beni çok mutlu etti. İlk kez böyle bir şey gördüm. Arkadaşlarım da oyunu çok beğendi" diye duygularını ifade etti.

Çocuklardan Ayşe Yalman ise, "Çocuk oyunu çok güzeldi ve eğlenceliydi. Bize oyun sonrasında pamuk şeker verdiler. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Belediyede bir Çocuk Sahnesi olması da bana ilginç ve çok güzel geldi. Bundan sonra buradaki her hafta sahnelenen oyunlara muhakkak geleceğim" dedi.

Çocuklardan Berat Efe Bolat, oyunun çok güzel olduğunu anlatarak, "İlk kez geldiğim için çok mutluyum. Belediye Başkanı'nın da ellerinden öperim. Çok heyecanlıydım, oyun da çok iyiydi ve çok beğendim. Belediye'ye sık sık geleceğim" ifadelerini kullandı. Çocuklardan Cennet Yalman da, "Tiyatro çok güzeldi. Belediye Binası'nda bir Çocuk Sahnesi'nin olması çok ilginç ve çok güzel bir şey" diye belirtti.

Emine Eylül Aksay ise oyunu çok beğendiğinden söz ederek, "Belediye Başkanımız bize böyle bir tiyatro hazırladığı için çok mutluyum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bizi çok güzel karşıladılar ve bize çok değer gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben Belediye Binası'na daha önce hiç gelmedim. Belediye Binası'nda böyle bir şeyin olması ve çocuklara ilgi gösterilmesi gerçekten çok güzel" dedi.

Oyun büyük alkış aldı

Işık Kasapoğlu'nun yazıp, Ozan Erdönmez'in yönettiği tek perdelik 'Dünyanın Eski Zamanlarında' Çocuk Oyunu'nun Işık Tasarımı'nı da Salim Yücel yaptı. Zehra Alev Tol'un Dekor Tasarımı ile izleyicisiyle buluşan oyunun Yönetmen Yardımcısı Gülhatun Kutlay, Reji Asistanı Bengü Polat'tı. Oyuncu Mustafa Dincir, Dünyanın Eski Zamanları'nda İsimli Tiyatro Oyunu ile izleyenlerden büyük alkış aldı.