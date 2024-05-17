Van'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Van'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı

Van\'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı

Van'da bu yıl 21'incisi düzenlenecek Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 19 Mayıs'ta kortej yürüyüşüyle başlayacak. Şenlikte Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarının seçkin çocuk oyunları, tiyatroseverlerle buluşacak. Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, şenliğin farklı noktalarında sahneleyeceklerini ve oyuncuların okullarda da sahne alacağını belirtti. Şenlik kapsamında çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

17.05.2024 18:47
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Van'da bu yıl 21'incisi düzenlenecek Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği hazırlıkları tamamlandı.

19 Mayıs'ta kortej yürüyüşüyle başlayacak olan şenlikte Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarının seçkin çocuk oyunları, tiyatroseverlerle buluşacak.

Kentteki bir otelde düzenlenen şenliğin lasmanında konuşan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, çocuklara kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını hissettirmek için etkinliği kentin farklı noktalarında sahneleyeceklerini söyledi.

Oyuncuların okullarda da sahne alacağını anlatan Erkmen, şunları kaydetti:

"Oyuncular ilçe ve köylerde belirlenmiş okullarda eserlerini sahneleyecek. Şenliğe bu sezon yeni mekanlar da eklendi. Van Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu ve Fuaye alanında oyunlarımız sahnelenirken, çocuklarımıza kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını da hissettirmek istiyoruz. Van Kalesi'nin heybetini rengarenk uçurtmalarla süsleyeceğiz. Şenlik kapsamında yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek. Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcımız Sükun Işıtan'ın da katılacağı şenliğimiz, Van Devlet Tiyatrosu profesyonelliğinde ve kalitesinde Vanlı çocukların dünyalarına sanatsal anlamda olumlu katkılar sunacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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