VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler 83. haftada da DEM Parti il binası önünde - Son Dakika
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VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler 83. haftada da DEM Parti il binası önünde

VAN\'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler 83. haftada da DEM Parti il binası önünde

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önünde toplandı. Aileler, çocuklarının geri verilmesini talep ederken, sloganlar attı. Eyleme katılan aileler, uzun süredir çocuklarından haber alamadıklarını ve onları çok özlediklerini dile getirdi.

11.07.2024 13:29
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VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 83'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme Hakkari'den katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu versinler, başka bir şey istemiyorum. Oğlum Hamza sensiz dayanamıyorum" dedi.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 83'üncü haftada da sürüyor. İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine, aileler slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Polis, bina önünde önlem aldı.

Eyleme Hakkari'den katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum için mücadele veriyorum. 9 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Oğlumu versinler, başka bir şey istemiyorum. Oğlum Hamza sensiz dayanamıyorum. Hafızlık okuyordu, dağa kaçırdılar. Onun için gece de gözüme uyku girmiyor" dedi.

Fatma Tekyurt ise kızı Hande'nin 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ricada bulunmak istiyorum. Bütün anneler için bu çağrıyı yapıyorum. En kısa sürede çocuklarımıza kavuşmamızı sağlasın. Ricamız budur, artık çocuklarımızı çok merak eder hale geldik. Hiçbir haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Kızıma da sesleniyorum. Pişman olup, gelsin, teslim olsun. Gerçekten oradan bir şey çıkmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler 83. haftada da DEM Parti il binası önünde - Son Dakika

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