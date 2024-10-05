VAN'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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VAN'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor

VAN\'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor

Rojin Kabaiş'in kaybolduğu 8. günde arama çalışmaları sürüyor; halen hiçbir iz bulunamadı.

05.10.2024 12:58
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VAN'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor. 100 kişilik ekip arama çalışması yürütürken, gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR İZ YOK

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı 100 kişilik ekip, Van Gölü Sahili'nde arama çalışması yürütüyor. Polis ekiplerinin havadan da destek verdiği aramalarda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı kullanılıyor. Çalışmalara katılan gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor. Rojin'in en son görüldüğü Van Gölü Sahili'nde yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar hiçbir ize rastlanılmadı.

Kaynak: DHA

Van Gölü, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

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