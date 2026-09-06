Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncü ayin yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncü ayin yapıldı

Van\'daki Akdamar Kilisesi\'nde bu yıl 14\'üncü ayin yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde düzenlenen 14'üncü ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlık ettiği ayinde barış ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi için dua edildi.

AYİN 2 SAAT SÜRDÜ

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki yaklaşık 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yapılan 14'üncü ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. İçerde başlayan ayin, kilise önünde devam etti. Başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yaptığı ayini ABD Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Ayin sonrası açıklama yapan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ayinin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Maşalyan, "Biz tekrar bu yıl da geldiğimiz ve ayinimizi gerçekleştirdiğimiz için önce yüce Allah'a şükrediyoruz, sonra da devlet yetkililerimize. Her geldiğimizde burası daha güzelleşmiş, daha bakımlı bir halde buluyoruz. Bu yıl da Allah'a şükür hacılarımız çoktu. Dünyanın her tarafından gelmişlerdi; Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan'dan, İran'dan gelenler vardı. Öyle ki bu ilgi bizleri sevindiriyor. Geldik, gördük ve geri dönüyoruz. Öyle ki barış ve esenlik olsun" dedi.

'BU TOPRAKLARA BARIŞ GELSİN DİYE DUA ETTİK'

Ayin yaparken barış için dua ettiklerini söyleyen Maşalyan, "Dualarımızda özellikle bu yıl dünyanın barışı, insanlığın kardeşliği için dua ettik. Dualarımızı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin daha da düzelmesi için yaptık. Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyorlar. Öyle ki Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu barış bu topraklara ve bu halklara gelsin. Hep birlikte bu dünya Tanrı'nın önümüze kurduğu güzel bir sofraya dönüşsün" diye konuştu.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

Akdamar Kilisesi, Ermenistan, Van Gölü, Türkiye, Kültür, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncü ayin yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
11:46
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 14:50:22. #7.13#
SON DAKİKA: Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncü ayin yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement