Van Gölü Havzası'nda Flamingolar Kışın da Konaklıyor - Son Dakika
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Van Gölü Havzası'nda Flamingolar Kışın da Konaklıyor

Van Gölü Havzası\'nda Flamingolar Kışın da Konaklıyor

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, bu yıl kış aylarında Van Gölü Havzasında konaklamaya devam ediyor. İklim değişikliğinin etkisiyle burada kalan flamingoların sayısı artarken, koruma ekipleri de bölgede kuşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

11.12.2024 10:50  Güncelleme: 10:54
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Van Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelen binlerce flamingoyu ağırlıyor. Bahar aylarında gelen ve havaların soğumasıyla havzadan göç eden flamingoların bir kısmı son yıllarda kışın da konaklamaya devam ederek Van Gölü kıyılarını renklendiriyor.

Yüzlerce kuş türüne mekan olan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartlarının daha ılıman geçmesi ve flamingoların besin ihtiyacını karşılaması nedeniyle bir grup flamingo, Van Gölü Havzasında konaklamaya devam ediyor. Özellikle Gevaş ilçesi Göründü mevkisin de konaklamayı sürdüren flamingolar, Van Gölü kıyılarını kış aylarında da renklendirmeyi sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede koruma, kontrol ve izleme çalışması yapıyor. Her yıl ocak ayında kış ortası kuş sayımı yapan ekipler, kışın konaklamaya devam eden flamingoların sayımını yapıyor. Geçen ocak ayında Gevaş'ın Göründü mevkiisin de yapılan sayımlarda 180 flamingonun bulunduğu tespit edilirken, alanın ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın bozulmamış doğasıyla ve Türkiye'deki sulak alanların burada bulundurması nedeniyle göçmen kuşların uğrak yeri olduğunu söyledi. Havza da yılın 12 ayında sulak alanlarda yaban hayvanlarını görmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, bu sulak alanlarda flamingolarında bulunduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda martın sonunda nisan ayının başında bize selam getiren, ekim ayının sonlarına doğruda bizim selamımızı başka yerlere götüren allı turnalar, son yıllarda iklimin değişmesine bağlı olarak burada kalma sürelerini uzattılar. Kış aylarında burada kalan flamingoların sayıları da arttı. Belki de ileri ki yıllarda burada konaklayan flamingolar burada yavrulayacaklar. Bu göçmen kuşların burada kalması için 2 neden var. Bunlardan birisi gıda, ikincisi de güvenlik. Kendilerini burada güvende hissederlerse burada konaklarlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü Havzası'nda Flamingolar Kışın da Konaklıyor - Son Dakika

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