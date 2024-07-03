Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

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Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Haftası kutlamaları kapsamında Tatvan Liman Başkanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğinde ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi. Törene Edremit Kaymakamı, Tarım ve Orman İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, sahil güvenlik personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

03.07.2024 21:23
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VAN'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlar için tekne ile ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Tatvan Liman Başkanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğinde Edremit Marinasında tören düzenlendi. Törene Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, polis ve sahil güvenlik personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından Van Gölü açıklarına şehitler için çelenk bırakıldı. Etkinlikler kapsamında vatandaşlara ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi.

Van Gölü\'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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