Van Gölü'ndeki Mikrobiyalitler Kuraklıkla Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Mikrobiyalitler Kuraklıkla Ortaya Çıkıyor

Van Gölü\'ndeki Mikrobiyalitler Kuraklıkla Ortaya Çıkıyor

Van Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle dünyanın en büyük mikrobiyalitleri karada kalmaya başladı. Gevaş ilçesinde son 4-5 yılda kaydedilen çekilme, bölgedeki tarihi kalıntıları da gün yüzüne çıkarıyor.

08.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:21
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VAN Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle kıyılarda gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çekilmenin fazla olduğu gölün bazı kıyılarında ise mikrobiyalitler karada kaldı. Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nin muhtarı Faysal Akbaş, bölgede son 4-5 yıldır gölde ciddi bir çekilmenin yaşandığını, daha önce çok az sayıda görebildikleri mikrobiyalitlerin şimdi karada kaldığını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı gün yüzüne çıkarken, gölde bulunan ve daha önce sular altında olan mikrobiyalitler de bu nedenle su yüzüne çıkıyor. Daha önceki yıllarda dalış yapılıp görüntülenen mikrobiyalitleri, göl suyunun çekilmesiyle birlikte artık kıyıda görmek mümkün. Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nin kıyılarında karaya çıkan mikrobiyalitler ise çekilmenin boyutunu ortaya koyuyor.

'GÖRMEK İÇİN BİRÇOK KİŞİ GELİYOR'

Altınsaç Mahallesi'nde 2020 yılının Aralık ayında aynı mevkide çekilen görüntülerde mikrobiyelitler su yüzeyinde görünürken, 2025 yılının Şubat ayında ise gölün daha fazla çekilmesiyle birlikte artık karada kaldığı görülüyor. Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş, son 4-5 yıldır gölde ciddi anlamda çekilmenin yaşandığını belirterek, "2 yıldır bölgede zaten ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık nedeniyle de gölde ciddi bir çekilme meydana geldi. Göl çekilince daha önce sular altında kalan mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce burada çok az sayıda mikrobiyaliti görebiliyorduk. Şimdi tamamen görünür hale geldi. Mikrobiyalitleri görmek için birçok kişi buraya geliyor. Hatta fotoğraf tutkunları gelip burada doğa fotoğrafları çekiyor. Bizler de gelen misafirler de bu duruma çok şaşırıyoruz" dedi.

MİİKROBİYALİTLER

Mikrobiyalitler kayaç benzeri yapılardır, siyanobakterilerin ve bazı mikroalglerin fotosentezi ve çevrelerindeki sudan kalsiyum karbonat çökeltmeleri ile oluşurlar.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki Mikrobiyalitler Kuraklıkla Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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