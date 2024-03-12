Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi - Son Dakika
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü programları düzenlendi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve öğrencilere ödüller verildi. Programlara valiler, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

12.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'da Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'nin bölgede güneş gibi parladığını söyledi.

Milli Mücadele döneminden söz eden Balcı, "Milletimiz 'her şey bitti' denilen bir anda doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisiyle büyük bir mücadele verdi. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu'nun kahraman evlatları Cumhuriyet'i kurdu. Milletimizin ve memleketimizin yolu açık. Ülkemiz fırsatlar ülkesi. Güzel bir gelecek vadediyor. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalı." diye konuştu.

Şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bülent Demir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptıktan sonra "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Oratoryo ve tiyatro gösteriminin ardından öğrenci ve öğretmenler, şiir okudu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcılara Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı kitabını hediye etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

İl Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müftü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmaya başlarken, millete ve kahraman orduya bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanacağının müjdesini verdiğini söyledi.

Herkesin İstiklal Marşı'nı büyük gurur ve onurla söylediğini belirten Çakır, "İstiklal Marşı'mız tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımıdır." dedi.

Şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi - Son Dakika

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