Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü programları düzenlendi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.
Van'da Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'nin bölgede güneş gibi parladığını söyledi.
Milli Mücadele döneminden söz eden Balcı, "Milletimiz 'her şey bitti' denilen bir anda doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisiyle büyük bir mücadele verdi. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu'nun kahraman evlatları Cumhuriyet'i kurdu. Milletimizin ve memleketimizin yolu açık. Ülkemiz fırsatlar ülkesi. Güzel bir gelecek vadediyor. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalı." diye konuştu.
Şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bülent Demir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptıktan sonra "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sinevizyon gösterimi sunuldu.
Oratoryo ve tiyatro gösteriminin ardından öğrenci ve öğretmenler, şiir okudu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcılara Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı kitabını hediye etti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Bitlis
İl Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müftü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Muş
Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmaya başlarken, millete ve kahraman orduya bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanacağının müjdesini verdiğini söyledi.
Herkesin İstiklal Marşı'nı büyük gurur ve onurla söylediğini belirten Çakır, "İstiklal Marşı'mız tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımıdır." dedi.
Şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi. Programa, ilçe yöneticileri ve Şalpazarılılar da katıldı. Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Mehmet Akif Ersoy anısına fidan ve çiçek dikildi.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarını açıkladı. Yılda 10 bin çocuk ve 10 bin kadına spor yapma fırsatı tanınacak.
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Toplamda 10 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının yer aldığı müsabakalarda, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan okullar belirlendi.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.
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