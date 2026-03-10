Van Kedilerinin Çiftleşme Dönemi Başladı - Son Dakika
Van Kedilerinin Çiftleşme Dönemi Başladı

Van Kedilerinin Çiftleşme Dönemi Başladı
10.03.2026 09:52
Van Kedi Villası'nda nesli koruma altındaki kedilerin çiftleşme dönemi başladı. Yavru kediler Nisan'da doğacak.

VAN Kedi Villası'nda, nesli koruma altında olan Van kedilerinin çiftleşme dönemi başladı. Her yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar hazırlandı. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Birinci grup çiftleştirme programımız başladı. Şu anda hayvanları çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla da 2 ay 10 gün sonra burada her tarafta minik yavrularımız olacak" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri Van Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan merkezdeki kediler, sevecen yapılarıyla gelen konukların ilgisini çekiyor. Özellikle çocukların çok fazla ziyaret ettiği merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Merkezdeki kedilerin bakım, beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılırken, çiftleşme dönemi için özel hazırlanan odalarda kediler kontrollü şekilde bir araya getiriliyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor.

NİSAN'DA HER TARAFTA MİNİK KEDİLER OLACAK

Van YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde her sene 3 grup şeklinde doğumların yapıldığını belirterek, "Senkronize doğum yaptıran bir araştırma merkezi ve bizim birinci grup çiftleştirme programımız başladı. Şu anda hayvanları çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla da 2 ay 10 gün sonra burada her tarafta minik yavrularımız olacak. Onun için biz de koruyucu önlemlerini aldık, kilolarını aldırdık, aşılarını yaptırdık. Annelerin hepsi şu anda damızlık olarak hazırdır. O nedenle artık peyderpey çiftleştirmek programı devam edecek" dedi.

HEDEFİMİZ HEP DAHA İYİ OLMAK

Amaçlarının sadece daha fazla yavru elde etmek olmadığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Bizim amacımız orijinal forma yakın yavru elde etmektir. Dolayısıyla da bizim her sene mutlaka bir önceki seneyi geçme hedefimiz var. Geçen sene de bir önceki seneden daha iyi performans gösterdiğimizi biliyoruz" dedi.

TURİZMDE VERİMLİ BİR SEZON OLDU

Geçen yıl turizm açısından çok verimli bir sezon geçirdiklerini de belirten Prof. Dr. Kaya, "Turizm açısından gayet verimli bir sezon geçirdik. Ziyaretçi sayımız tabi ki pandemi döneminde epey azalmıştı. Daha doğrusu biz zaten burayı ziyarete kapatmıştık. Sonradan yavaş yavaş tekrardan açma durumunda kaldık. Geçen sene artık pandemi öncesi yıllarımıza dönmüş olduk. Belki de daha da fazla ziyaretçi almış olabiliriz. Biz hesaplamalara göre 150 bin civarında kişinin burayı ziyaret ettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Van Kedilerinin Çiftleşme Dönemi Başladı

Van Kedilerinin Çiftleşme Dönemi Başladı
