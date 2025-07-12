Van Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Van Kültür Yolu Festivali Başladı

12.07.2025 15:42
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Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün sürecek etkinliklerle kültürel zenginlikleri tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Van Müzesi'nde yapılan açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 5 yıl önce 7 bölge ve 20 şehirde başlatılan "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin, dünyanın en büyük festivalleri haline geldiğini söyledi.

Tarihi mirası, arkeolojik zenginliği, sanatsal birikimi ve gastronomik çeşitliliğiyle Van'ın, Kültür Yolu Festivali'ne kendi rengini ve dokusunu kattığını belirten Çam, "Dokuz gün boyunca konserler, sergiler, temsil ve gösterimler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek olan Kültür Yolu Festivali'nin en önemli noktası dünyanın ve Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Van'ın özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve beraberliğini ve daha nicesini sayabileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine taşıyacak." dedi.

"300'ün üzerinde etkinlik Vanlılar ile buluşacak"

Türkiye'nin dört bir yanından, bölge şehirlerinden hatta sınır ötesinden pek çok kişinin bu festivallere katıldığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivali bu noktadan ele alındığında yalnızca sanatın ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı, şehirlerimizin marka şehir olma vizyonuna hizmet eden bir organizasyon haline gelmiş durumda. Van bu noktada zaten geçmişten günümüze bir marka şehir ve tam da bu nedenle Kültür Yolu Festivali bu şehre çok yakışıyor. Festival boyunca şehrimizin geneline yayılmış olan 20'nin üzerinde noktada, 300'ün üzerinde etkinlik Vanlılar ile buluşacak."

Kültür Yolu Festivali'nde en önem verdikleri noktanın çocuklar olduğunu dile getiren Çam, "Onların dünyasına dokunan, zihinlerini ve gönüllerini zenginleştiren etkinliklerin olması bu festivalleri anlamlı kılıyor. Bu festivalde içeriklerimizden en önemli bölümlerden birini çocuklarımıza ayırdık ve Atatürk Kültür Parkı'nda kuracağımız Çocuk Köyü ile on binlerce çocuğumuzu zengin ve özel olarak hazırlanmış içeriklerle buluşturacağız." diye konuştu.

Festival boyunca birçok sanatsal etkinlik, söyleşi ve serginin olacağını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Van'ın kadim mirasıyla taşıdığı merkez şehir olma özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Vanlıların yanı sıra Türkiye'nin her yerindeki özellikle de Hakkari'den Ağrı'ya, Siirt'ten Bitlis'e ve Şırnak'a kadar tüm komşu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, 9 gün sürecek bu kültürel şölene ortak olmaya davet ediyorum. Bir arada olmanın, bir ve beraber olmanın en anlamlı hali kültürle, sanatla, müzikle ve edebiyatla birlikte olmaktır. Bu özel festival için yoğun emek veren başta Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürümüz Selim Terzi'yi ve ekibini, ilk festivalden bugüne her adım ile özel olarak ilgilenerek Van'ın her bir noktasını kültür ve sanatla buluşturma adına büyük gayret gösteren Valimiz Sayın Ozan Balcı'yı, üniversitemizden STK'lerimize varıncaya kadar festival için düşünen, çalışan ve üreten tüm kültür paydaşlarımızı, katılan tüm yazarlarımızı ve sanatçılarımızı ve festival süresince etkinlikleri vatandaşlarımıza duyuran ve paylaşan siz değerli basın mensuplarımızı kutluyor, tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum."

Vali Yardımcısı Tuğba Polat ise "Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, 9 gün boyunca şehrimizi adeta bir kültür ve sanat merkezine dönüştürecek. Festivalimiz sadece kültür ve sanatsal bir buluşma değil, aynı zamanda Van'ın tarihi, ekonomi ve turistik potansiyelini görme açısından büyük bir fırsat. Van Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm misafirlerimize ilham dolu, renkli ve kültürle iç içe bir festival geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, daha sonra müzede yer alan "Gizem Dolu Anadolu", "Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası", "Işık Doğudan Yükselir", "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak", "Yaşayan Miras: Çorap ve Patik", "Türkiye'nin Minyatürleri", "Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi", "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", "Kuşlar ve Şeyler", "Kişisel Seramik", "Van Geleneksel El Sanatları", "Urartu'dan Günümüze Kadın" ile "Gökyüzünden Türkiye" adlı sergileri ziyaret etti.

Ardından Hüsrevpaşa Camii Külliyesi avlusunda açılan "Adil-i Mutlak Hat" sergisini gezen Çam ve protokol üyeleri, Edremit ilçesinde bulunan Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'ndeki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" isimli sergiyi de ziyaret ederek buradaki eserler hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas katıldı.

Festival, 20 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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