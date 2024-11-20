Van Marketi Filistin'e İki Aylık Karını Bağışlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Marketi Filistin'e İki Aylık Karını Bağışlıyor

Geniş Video İzle

Van'daki bir market, Kasım ve Aralık ayındaki karını Filistin'e bağışlama kararı aldı.

20.11.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki market iki aylık karını Filistin'e bağışlıyor

VAN - Van'da bir yerel market, Filistin'e destek için örnek bir dayanışma sergileyerek kasım ve aralık ayındaki tüm karını Gazze'deki mağdurlara bağışlama kararı aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, büyük kısmı çocuk olmak üzere binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılara tepki olarak, İsrail'e doğrudan ya da dolaylı destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot kampanyaları başlatıldı. Van'daki bir market de bu kapsamda, 7 Ekim'den itibaren boykot listesinde yer alan ürünleri raflarından kaldırdı. Bununla yetinmeyen market yetkilileri, kasım ve aralık ayındaki tüm karlarını Filistin'e bağışlama kararı alarak duyarlı bir adım daha attı.

Market yetkilileri, boykot kampanyasının yanı sıra yerel halkın desteğiyle anlamlı bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti. Gazze'deki zor durumdaki insanlara yardım eli uzatmak için başlatılan bu kampanya ise takdir topladı.

"Boykot ürünlerini raflardan kaldırdık"

Konuya ilişkin konuşan AVM sahibi Faruk Tasan, boykot edilen ürünleri satmama yönündeki duruşlarının yanı sıra, bu kampanyanın halktan büyük destek gördüğünü belirtti. 2023'ten itibaren İsrail ve destekçilerine ait ürünleri raflardan kaldırdıklarını ifade eden Tasan, "Buna rağmen cirolarımızda bir büyüme var. 'Bu ürünlerini çıkarmayın cirolarınız düşer' diyenler çok oldu. Ancak cirolarımızda yüzde 95'lik bir büyüme mevcut. Biz hem boykot ürünlerinden kurtulmuş olduk ve yerel ürünlere de destek vermiş olduk. Yerli ürünlerin tercih edilmesi sayesinde ülkemizin cari açığının azalmasını da vesile olacaktır" dedi.

"En yüksek ciromuzu yaptık"

Yönetim olarak aldıkları kararla iki aylık karı Filistin'e bağışlayacaklarını açıklayan Tasan, "Halkımız bu kampanyaya büyük destek veriyor. Kasım ayının ilk haftasında, 2024 yılına dair en yüksek ciromuzu yaptık. Bu, halkın duyarlılığı ve dayanışmasının bir göstergesidir. Boykot kararımıza destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tasan, yerli ürünlerin tercih edilmesiyle hem yerel ekonominin desteklendiğini hem de toplumun ortak değerlerine sahip çıkıldığını kaydetti.

Van Marketi Filistin\'e İki Aylık Karını Bağışlıyor
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Ekonomi, Aralık, Güncel, Gazze, Yaşam, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Marketi Filistin'e İki Aylık Karını Bağışlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: Van Marketi Filistin'e İki Aylık Karını Bağışlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.