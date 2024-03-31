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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:31
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 316
Açılan Sandık Oranı : % 12,89
Kullanılan Oy : 53.231
Geçerli Oy : 51.079
Katılım Oranı : % 60,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,1628.176
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,514.048
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 4,752.425
DİĞER% 4,642.372
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,271.161
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,24635
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,13577
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,68348
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,45230
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,45228
SAADETÖZAY İLHAN% 0,41208
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,25127
TKPONUR YILMAZ% 0,22114
DPHASAN KEDALİ% 0,1893
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,1785
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,1474
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,1259
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,0630
HKPSAİT KIRAN% 0,0525
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,0422
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,0418
MİLLETRAFET KAYA% 0,0313
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0211
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 22,5
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 39,4530
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,11257
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 17,17231
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 10,71144
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 7,88106
BTPAHMET KARAKOÇ% 3,9453
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 1,3418
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,456
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 5,36
Katılım Oranı : % 55,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 71,59320
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 21,2595
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,019
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,346
DİĞER% 1,346
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,94
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,94
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 0,452
BTPHASAN ERGİN% 0,221
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,06
Katılım Oranı : % 60,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 46,743.536
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 36,582.767
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,541.176
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,5340
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,4836
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,086
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,043
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 3,70
Katılım Oranı : % 82,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 52,89119
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 28,8965
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 12,4428
CHPYÜKSEL ERASLAN% 2,225
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 1,333
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,892
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,892
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,451
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 5,81
Katılım Oranı : % 61,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,891.608
AK PARTİİSMAİL SAY% 28,78760
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 6,81180
CHPRIZA ÖZCAN% 0,9124
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,7921
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 0,5314
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,5314
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,267
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,236
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,154
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,082
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,041
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 5,48
Katılım Oranı : % 65,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 54,411.438
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 38,441.016
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 1,8950
HÜDA PARMUSA DEMİR% 1,1731
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 0,9525
DİĞER% 0,7219
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,6417
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,616
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,349
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,349
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,236
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,195
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,082
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 5,71
Katılım Oranı : % 68,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 56,18268
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 21,8104
AK PARTİMURAT SEZER% 18,8790
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 1,266
SAADETİDRİS AKSONA% 0,633
BTPMETİN KEMAN% 0,422
CHPİSA BARAN% 0,422
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,422
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 8,57
Katılım Oranı : % 74,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 51,83468
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 31,78287
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 12,52113
DİĞER% 1,3312
CHPEŞREF CAN% 0,898
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,444
BTPFATİH DURMUŞ% 0,444
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 0,444
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 0,222
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,111
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 3,39
Katılım Oranı : % 56,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 53,222.139
AK PARTİİSA BERGE% 28,121.130
DİĞER% 6,37256
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 4,68188
CHPÖMER DOĞAN% 2,4197
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,1747
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,936
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7229
SAADETYILMAZ KILIÇ% 0,5522
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,520
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,4719
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,416
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,28
BTPMUSTAFA BERGE% 0,125
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,14
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,052
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,021
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 7,48
Katılım Oranı : % 64,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 56,02349
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 34,35214
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 3,6923
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 3,0519
CHPFIRAT BAYÇINAR% 2,5716
BTPİSMET TOPCU% 0,322
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 9,02
Katılım Oranı : % 57,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 65,731.055
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,56346
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 5,385
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,6843
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,5625
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,7512
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,6811
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,6210
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,569
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,447
DİĞER% 0,122
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 8,51
Katılım Oranı : % 65,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,06210
CHPKEMALETTİN ARACİ% 27,23119
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 17,1675
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 3,6616
DİĞER% 2,069
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 1,145
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,462
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,231
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 7,21
Katılım Oranı : % 56,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 46,91.338
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 34,98998
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 6,8194
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,5673
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,3567
DİĞER% 1,3739
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 1,3338
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,9828
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,7722
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 0,720
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,3510
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,288
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,288
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,185
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,13
HKPYILMAZ AVCI% 0,072

Kaynak: AA

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