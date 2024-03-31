BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|316
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,89
|Kullanılan Oy
|:
|53.231
|Geçerli Oy
|:
|51.079
|Katılım Oranı
|:
|% 60,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 55,16
|28.176
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,5
|14.048
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 4,75
|2.425
|DİĞER
|% 4,64
|2.372
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,27
|1.161
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,24
|635
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,13
|577
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,68
|348
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,45
|230
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,45
|228
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,41
|208
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,25
|127
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,22
|114
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,18
|93
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,17
|85
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,14
|74
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,12
|59
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|30
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,05
|25
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,04
|22
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,04
|18
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,03
|13
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,5
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 39,4
|530
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 19,11
|257
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 17,17
|231
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 10,71
|144
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 7,88
|106
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 3,94
|53
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 1,34
|18
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,45
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,36
|Katılım Oranı
|:
|% 55,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 71,59
|320
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 21,25
|95
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,01
|9
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,34
|6
|DİĞER
|% 1,34
|6
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,9
|4
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,9
|4
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 0,45
|2
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,22
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,06
|Katılım Oranı
|:
|% 60,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 46,74
|3.536
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 36,58
|2.767
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,54
|1.176
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 0,53
|40
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,48
|36
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,08
|6
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,04
|3
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 82,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 52,89
|119
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 28,89
|65
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 12,44
|28
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 2,22
|5
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 1,33
|3
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,89
|2
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,89
|2
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,45
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,81
|Katılım Oranı
|:
|% 61,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 60,89
|1.608
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 28,78
|760
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 6,81
|180
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 0,91
|24
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,79
|21
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 0,53
|14
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,53
|14
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,26
|7
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,23
|6
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,15
|4
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,08
|2
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,48
|Katılım Oranı
|:
|% 65,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 54,41
|1.438
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 38,44
|1.016
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 1,89
|50
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 1,17
|31
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 0,95
|25
|DİĞER
|% 0,72
|19
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,64
|17
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,6
|16
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,34
|9
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,34
|9
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,23
|6
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,19
|5
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,71
|Katılım Oranı
|:
|% 68,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 56,18
|268
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 21,8
|104
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 18,87
|90
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 1,26
|6
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,63
|3
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,42
|2
|CHP
|İSA BARAN
|% 0,42
|2
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,42
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,57
|Katılım Oranı
|:
|% 74,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 51,83
|468
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 31,78
|287
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 12,52
|113
|DİĞER
|% 1,33
|12
|CHP
|EŞREF CAN
|% 0,89
|8
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,44
|4
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,44
|4
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 0,44
|4
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 0,22
|2
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,39
|Katılım Oranı
|:
|% 56,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 53,22
|2.139
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 28,12
|1.130
|DİĞER
|% 6,37
|256
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 4,68
|188
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,41
|97
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 1,17
|47
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,9
|36
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,72
|29
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 0,55
|22
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,5
|20
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,47
|19
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,4
|16
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,2
|8
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,12
|5
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,1
|4
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,05
|2
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,48
|Katılım Oranı
|:
|% 64,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 56,02
|349
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 34,35
|214
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 3,69
|23
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 3,05
|19
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 2,57
|16
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,32
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,02
|Katılım Oranı
|:
|% 57,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 65,73
|1.055
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 21,56
|346
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 5,3
|85
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,68
|43
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 1,56
|25
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,75
|12
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,68
|11
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,62
|10
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,56
|9
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,44
|7
|DİĞER
|% 0,12
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,51
|Katılım Oranı
|:
|% 65,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 48,06
|210
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 27,23
|119
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 17,16
|75
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 3,66
|16
|DİĞER
|% 2,06
|9
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 1,14
|5
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,46
|2
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,21
|Katılım Oranı
|:
|% 56,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 46,9
|1.338
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 34,98
|998
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 6,8
|194
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,56
|73
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,35
|67
|DİĞER
|% 1,37
|39
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 1,33
|38
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,98
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,77
|22
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 0,7
|20
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,35
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,28
|8
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,28
|8
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,18
|5
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,1
|3
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,07
|2
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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