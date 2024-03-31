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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.108
Açılan Sandık Oranı : % 45,21
Kullanılan Oy : 200.345
Geçerli Oy : 190.571
Katılım Oranı : % 63,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,07103.035
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,4354.172
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2510.009
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,444.654
DİĞER% 2,144.069
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,833.494
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,242.365
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,641.228
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,621.178
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,61.146
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,551.047
SAADETÖZAY İLHAN% 0,531.007
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,49933
TKPONUR YILMAZ% 0,26504
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,25481
DPHASAN KEDALİ% 0,21402
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,1197
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09164
HKPSAİT KIRAN% 0,08159
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,05100
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,0590
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0470
MİLLETRAFET KAYA% 0,0467
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 42,5
Katılım Oranı : % 91,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 37,421.011
AK PARTİREMZİ ORHAN% 17,17464
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,77426
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 14,51392
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 8,03217
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 3,81103
BTPAHMET KARAKOÇ% 1,9252
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,5916
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,38
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,267
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,226
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 46,43
Katılım Oranı : % 64,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,354.669
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 33,622.690
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,67214
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,41113
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,31105
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,756
BTPHASAN ERGİN% 0,6754
DİĞER% 0,6350
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,5947
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,054
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 72,39
Katılım Oranı : % 63,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 46,666.963
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 35,95.357
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,12.402
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,8119
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2537
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1319
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1117
DİĞER% 0,057
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 75,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 58,212.702
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,241.079
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 11,63540
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,2759
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,1453
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,1252
DİĞER% 1,0147
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,8238
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6329
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,5626
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,3717
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 62,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,4315.842
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,316.423
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,451.384
CHPRIZA ÖZCAN% 2,09531
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,3329
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,91230
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,73186
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,5128
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,3485
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,3384
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,2768
DİĞER% 0,1743
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1231
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0513
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 36,44
Katılım Oranı : % 70,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 47,4711.390
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 43,9310.541
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,5599
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,32316
DİĞER% 1,19285
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,9215
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,89213
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,6143
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,53128
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2459
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,249
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1434
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,0922
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 71,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,582.738
AK PARTİMURAT SEZER% 32,461.950
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,15970
CHPİSA BARAN% 1,8108
DİĞER% 1,696
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8350
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6338
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5533
BTPMETİN KEMAN% 0,424
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 50,48
Katılım Oranı : % 74,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 46,413.353
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 30,172.180
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,791.285
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,28165
CHPEŞREF CAN% 1,0979
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 0,9468
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,643
BTPFATİH DURMUŞ% 0,3928
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3223
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 33,38
Katılım Oranı : % 58,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,3124.860
AK PARTİİSA BERGE% 25,2210.938
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,292.293
CHPÖMER DOĞAN% 2,891.254
DİĞER% 1,89821
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,77766
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,95411
SAADETYILMAZ KILIÇ% 0,92399
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,88383
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7305
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,6259
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,5219
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,43187
BTPMUSTAFA BERGE% 0,3130
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1251
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,1147
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,0836
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0417
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 46,73
Katılım Oranı : % 67,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 44,773.305
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,432.984
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,51628
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 3,28242
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,99147
BTPİSMET TOPCU% 0,6850
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3425
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 63,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,156.136
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,721.956
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 3,38304
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,67240
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9787
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,9586
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8476
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6357
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3935
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,327
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 34,04
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 54,531.275
CHPKEMALETTİN ARACİ% 25,24590
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 14,8346
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 2,2252
DİĞER% 0,7718
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 0,614
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,5613
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,5112
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5112
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,266
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 38,87
Katılım Oranı : % 57,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 54,2710.147
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 29,325.481
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,41.009
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,71506
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,57481
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,12210
DİĞER% 0,88165
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,78145
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,76143
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,5195
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,5195
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,3361
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,3361
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,357
HKPYILMAZ AVCI% 0,1427
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0713

Kaynak: AA

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