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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.722
Açılan Sandık Oranı : % 70,26
Kullanılan Oy : 320.687
Geçerli Oy : 302.119
Katılım Oranı : % 64,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,66165.132
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,8584.154
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2115.725
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,587.797
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,955.903
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,494.515
DİĞER% 1,344.047
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,72.119
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.035
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,661.988
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,631.912
SAADETÖZAY İLHAN% 0,591.790
TKPONUR YILMAZ% 0,31932
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,31925
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,28846
DPHASAN KEDALİ% 0,21637
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,14409
HKPSAİT KIRAN% 0,1314
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,1292
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,06178
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06171
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05157
MİLLETRAFET KAYA% 0,05141
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 82,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 28,321.026
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,49706
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 17,14621
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,29554
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 11,04400
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 5,36194
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,8832
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,7226
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,6925
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,5520
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5219
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 64,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,967.086
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 31,793.821
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,98358
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,37285
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,22147
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,7692
BTPHASAN ERGİN% 0,7691
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6780
DİĞER% 0,3846
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,1113
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,58
Katılım Oranı : % 66,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 45,828.037
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 36,266.360
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,152.832
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,11194
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2951
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1933
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1832
DİĞER% 01
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 87,04
Katılım Oranı : % 75,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,164.528
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,791.791
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,11761
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,2191
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,0176
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,0176
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7859
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7657
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6146
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4534
DİĞER% 0,118
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 81,01
Katılım Oranı : % 63,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 61,4225.371
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,2110.412
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,562.299
CHPRIZA ÖZCAN% 2,23922
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,34553
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,14472
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,82339
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,8330
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,42172
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,36150
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,28114
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25102
DİĞER% 0,1145
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0625
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 59,73
Katılım Oranı : % 69,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 4618.323
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 45,9318.293
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,36941
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,31522
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,98390
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96381
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,66264
DİĞER% 0,56222
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,53213
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2599
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,278
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1663
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,140
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 64,29
Katılım Oranı : % 71,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 47,033.688
AK PARTİMURAT SEZER% 32,82.572
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 15,771.237
CHPİSA BARAN% 1,79140
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,7559
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5745
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5241
DİĞER% 0,431
BTPMETİN KEMAN% 0,3729
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 81,90
Katılım Oranı : % 75,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,115.888
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,163.446
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,232.109
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,64323
CHPEŞREF CAN% 1,23150
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,19145
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,786
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4353
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,337
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 61,95
Katılım Oranı : % 60,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,5647.055
AK PARTİİSA BERGE% 24,9920.428
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,354.373
CHPÖMER DOĞAN% 2,892.360
HÜDA PARBEDRİ BOR% 21.634
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,19973
DİĞER% 1,01826
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,96789
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,91744
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,7569
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,69562
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,52425
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,48391
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32264
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14116
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,12103
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,1190
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0646
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 85,98
Katılım Oranı : % 70,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,396.866
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,25.803
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,111.348
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,5370
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,8266
BTPİSMET TOPCU% 0,6698
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3451
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 63,91
Katılım Oranı : % 64,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 69,379.320
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 20,772.790
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,92393
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,88387
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,06142
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,89120
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8108
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6486
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3750
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,340
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 55,32
Katılım Oranı : % 69,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 49,641.931
CHPKEMALETTİN ARACİ% 29,181.135
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,3595
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 278
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,7769
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6425
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5421
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4618
DİĞER% 0,2610
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,218
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 71,16
Katılım Oranı : % 58,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,1220.352
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 28,0910.373
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,562.052
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,811.039
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,721.006
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,17431
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,91335
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,74274
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,59218
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,58213
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,45165
DİĞER% 0,38139
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,36133
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,27101
HKPYILMAZ AVCI% 0,1451
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,1139

Kaynak: AA

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