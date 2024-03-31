BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|1.980
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,78
|Kullanılan Oy
|:
|373.314
|Geçerli Oy
|:
|350.208
|Katılım Oranı
|:
|% 64,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,89
|192.226
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,79
|97.312
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,29
|18.542
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,6
|9.109
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,83
|6.397
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,6
|5.608
|DİĞER
|% 1,01
|3.519
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,74
|2.602
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,68
|2.372
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,67
|2.358
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,66
|2.301
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,61
|2.145
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,31
|1.083
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,28
|984
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,24
|854
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,22
|780
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,13
|468
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,11
|374
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,1
|367
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,07
|235
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|206
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,06
|202
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,05
|164
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65
|Katılım Oranı
|:
|% 77,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 23,1
|862
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 19,72
|736
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 17,79
|664
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 15,7
|586
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 12,57
|469
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 7,23
|270
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 1,05
|39
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,94
|35
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,67
|25
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,64
|24
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,59
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,57
|Katılım Oranı
|:
|% 65,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 56,02
|7.552
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 34,58
|4.661
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,95
|398
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 2,56
|345
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,33
|179
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,73
|99
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,68
|91
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,66
|89
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,27
|37
|DİĞER
|% 0,22
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,81
|Katılım Oranı
|:
|% 66,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 47,55
|8.783
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 34,15
|6.307
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 16,15
|2.983
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,29
|239
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,36
|66
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,27
|50
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,22
|41
|DİĞER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,59
|Katılım Oranı
|:
|% 76,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 61,03
|4.971
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 23,35
|1.902
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 9,81
|799
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,2
|98
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 0,99
|81
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,96
|78
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,81
|66
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,79
|64
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,59
|48
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,44
|36
|DİĞER
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,86
|Katılım Oranı
|:
|% 64,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 60,69
|28.607
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,38
|11.963
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,7
|2.687
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,34
|1.103
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,45
|685
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 1,1
|518
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,88
|413
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,85
|403
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,48
|228
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,41
|194
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,29
|138
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,25
|116
|DİĞER
|% 0,11
|50
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,07
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,78
|Katılım Oranı
|:
|% 69,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 47,19
|22.917
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 44,73
|21.722
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,46
|1.196
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,33
|646
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,99
|478
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,96
|468
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,62
|302
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,55
|267
|DİĞER
|% 0,45
|216
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,25
|122
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,2
|99
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,17
|83
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,1
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,86
|Katılım Oranı
|:
|% 73,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 46,43
|4.231
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 32,2
|2.934
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,67
|1.519
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,74
|158
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,86
|78
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,82
|75
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,59
|54
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,36
|33
|DİĞER
|% 0,33
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,29
|Katılım Oranı
|:
|% 75,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 47,62
|6.602
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,34
|3.929
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 17,35
|2.405
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,52
|349
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,37
|190
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,33
|185
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,67
|93
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,46
|64
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,34
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,54
|Katılım Oranı
|:
|% 60,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 57,59
|56.908
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 24,96
|24.663
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,52
|5.458
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,98
|2.942
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 2,09
|2.069
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,23
|1.218
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,98
|965
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,94
|928
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,75
|736
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,73
|724
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,56
|556
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,46
|458
|DİĞER
|% 0,44
|432
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,32
|317
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,15
|143
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,13
|127
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,11
|110
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,06
|54
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,46
|Katılım Oranı
|:
|% 71,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 45,76
|7.460
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 39,89
|6.503
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 8,95
|1.459
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,45
|400
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,95
|318
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,64
|104
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,36
|58
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,45
|Katılım Oranı
|:
|% 65,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 68,68
|11.749
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 19,94
|3.411
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,94
|503
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,81
|481
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 1,91
|327
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 0,99
|170
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,91
|155
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,59
|101
|DİĞER
|% 0,57
|97
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,38
|64
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,28
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,70
|Katılım Oranı
|:
|% 69,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 48,21
|2.062
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 30,89
|1.321
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,32
|655
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,82
|78
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,66
|71
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,63
|27
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,51
|22
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,49
|21
|DİĞER
|% 0,28
|12
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,19
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,39
|Katılım Oranı
|:
|% 59,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,53
|24.545
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 27,61
|12.204
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,52
|2.439
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,85
|1.259
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,57
|1.137
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,19
|526
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,88
|390
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,84
|369
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,66
|291
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,62
|275
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,47
|208
|DİĞER
|% 0,39
|173
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,37
|162
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,25
|111
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,14
|63
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,11
|48
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
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