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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.980
Açılan Sandık Oranı : % 80,78
Kullanılan Oy : 373.314
Geçerli Oy : 350.208
Katılım Oranı : % 64,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,89192.226
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,7997.312
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2918.542
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,69.109
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,836.397
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,65.608
DİĞER% 1,013.519
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,742.602
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,682.372
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.358
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,662.301
SAADETÖZAY İLHAN% 0,612.145
TKPONUR YILMAZ% 0,311.083
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,28984
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,24854
DPHASAN KEDALİ% 0,22780
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13468
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,11374
HKPSAİT KIRAN% 0,1367
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07235
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06206
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06202
MİLLETRAFET KAYA% 0,05164
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 77,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 23,1862
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,72736
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 17,79664
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,7586
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 12,57469
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 7,23270
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,0539
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,9435
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6725
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,6424
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5922
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 65,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 56,027.552
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,584.661
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,95398
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,56345
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,33179
BTPHASAN ERGİN% 0,7399
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6891
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6689
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2737
DİĞER% 0,2229
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,81
Katılım Oranı : % 66,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,558.783
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,156.307
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,152.983
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,29239
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3666
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,2750
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2241
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 92,59
Katılım Oranı : % 76,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 61,034.971
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,351.902
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,81799
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,298
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,9981
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9678
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8166
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7964
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5948
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4436
DİĞER% 0,032
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 91,86
Katılım Oranı : % 64,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,6928.607
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,3811.963
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,72.687
CHPRIZA ÖZCAN% 2,341.103
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,45685
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,1518
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,88413
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,85403
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,48228
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,41194
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,29138
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25116
DİĞER% 0,1150
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0732
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 71,78
Katılım Oranı : % 69,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 47,1922.917
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,7321.722
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,461.196
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,33646
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,99478
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96468
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,62302
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,55267
DİĞER% 0,45216
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25122
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,299
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1783
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,148
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 72,86
Katılım Oranı : % 73,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,434.231
AK PARTİMURAT SEZER% 32,22.934
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,671.519
CHPİSA BARAN% 1,74158
SAADETİDRİS AKSONA% 0,8678
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8275
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5954
BTPMETİN KEMAN% 0,3633
DİĞER% 0,3330
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 75,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,626.602
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,343.929
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,352.405
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,52349
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,37190
CHPEŞREF CAN% 1,33185
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6793
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4664
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3447
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 74,54
Katılım Oranı : % 60,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,5956.908
AK PARTİİSA BERGE% 24,9624.663
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,525.458
CHPÖMER DOĞAN% 2,982.942
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,092.069
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,231.218
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,98965
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,94928
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,75736
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,73724
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,56556
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,46458
DİĞER% 0,44432
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32317
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,15143
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,13127
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11110
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0654
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 93,46
Katılım Oranı : % 71,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 45,767.460
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,896.503
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,951.459
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,45400
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95318
BTPİSMET TOPCU% 0,64104
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3658
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 80,45
Katılım Oranı : % 65,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,6811.749
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 19,943.411
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,94503
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,81481
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 1,91327
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,99170
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,91155
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,59101
DİĞER% 0,5797
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3864
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2848
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 61,70
Katılım Oranı : % 69,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,212.062
CHPKEMALETTİN ARACİ% 30,891.321
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,32655
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,8278
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,6671
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6327
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5122
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4921
DİĞER% 0,2812
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,198
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 83,39
Katılım Oranı : % 59,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,5324.545
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,6112.204
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,522.439
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,851.259
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,571.137
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,19526
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,88390
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,84369
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,66291
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,62275
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,47208
DİĞER% 0,39173
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,37162
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,25111
HKPYILMAZ AVCI% 0,1463
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,1148

Kaynak: AA

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