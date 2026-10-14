Vekil Taşcıer, Halk TV'ye kayyım atanmasına 15 Temmuz'u hatırlatarak tepki gösterdi. - Son Dakika
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Vekil Taşcıer, Halk TV'ye kayyım atanmasına 15 Temmuz'u hatırlatarak tepki gösterdi.

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Vekil Taşcıer, Halk TV\'ye kayyım atanmasına 15 Temmuz\'u hatırlatarak tepki gösterdi.
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Taşcıer, 15 Temmuz gecesi darbecilerin televizyon kanallarını bastığını belirterek, Halk TV'nin ekranını karartarak yolsuzluk ve hukuksuzlukları gizleyemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Sandıktan korkan, gerçeklerden kaçan, eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarın geldiği nokta budur. Halk TV'nin ekranını karartarak yolsuzlukları, hukuksuzlukları, yoksulluğu ve halkın öfkesini gizleyemezsiniz. Bu ülkenin vicdanı, sizin kararttığınız ekranlardan çok daha aydınlık" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ilk işi televizyon kanallarını basmak, yayınları susturmaya çalışmak olmuştu. Bugün Halk TV'ye yapılanların, gazetecilere ve kanal emekçilerine yaşatılanların o gece yaşananlardan ne farkı var? Sandıktan korkan, gerçeklerden kaçan, eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarın geldiği nokta budur. Halk TV'nin ekranını karartarak yolsuzlukları, hukuksuzlukları, yoksulluğu ve halkın öfkesini gizleyemezsiniz. Bu ülkenin vicdanı, sizin kararttığınız ekranlardan çok daha aydınlık. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Vekil Taşcıer, Halk TV'ye kayyım atanmasına 15 Temmuz'u hatırlatarak tepki gösterdi. - Son Dakika
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