Venezuela'da Deprem Faciası: 6.125 Ölüm - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Faciası: 6.125 Ölüm

Venezuela\'da Deprem Faciası: 6.125 Ölüm
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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.125'e yükseldi, 60.992 kişi tedavi görüyor.

KARAKAS, 4 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.125'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, 6.462 kişinin kurtarıldığını, 60.992 kişinin ise hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen ailelere 287 ev teslim ettiği ve ülke genelinde 43.679 binayı değerlendirdiği bildirildi.

Venezuela hükümeti, binaların yaşanabilirliğini değerlendirmek için trafik ışığı etiketleme sistemi kullandı. Yeşil etiketler yaşanabilir yapıları, sarı etiketler sınırlı erişime sahip binaları, kırmızı etiketler ise yıkılma riski bulunan yüksek riskli yapıları gösteriyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü batıdaki Yaracuy eyaleti ile orta kesimdeki La Guaira eyaletiydi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Faciası: 6.125 Ölüm - Son Dakika

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