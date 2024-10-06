Venezuela'da Gazze Soykırımı Protestosu

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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etti.

Başkent Caracas'daki Francisco de Miranda Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'de 1 yıldır devam ettirdiği soykırıma tepki gösteren gruptakiler, Filistin ve Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Ellerinde taşıdıkları dövizlerde İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çeken göstericiler, uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Filistin'in Carakas Büyükelçisi Fadi Alzaben, göstericilere yönelik konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkati çekti.

Öte yandan ülkedeki Arap toplumu temsilcilerinin, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya gelerek, Filistin'e yapılacak insani yardımları ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.