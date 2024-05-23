Venezuela Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın karşısındayız - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın karşısındayız

Venezuela Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Filistin\'e uyguladığı soykırımın karşısındayız

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesinin "İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlandığını" belirterek, "Bu bölgedeki insanlık suçlarının da cezalandırılmasını istiyoruz.

23.05.2024 20:38
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesinin " İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlandığını" belirterek, "Bu bölgedeki insanlık suçlarının da cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Gil, Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyon Dördüncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Venezuela ilişkilerinde bir model oluşturmak istediklerini kaydeden Gil, ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki dürüstlük ve dostluk temelinde de geliştiğini söyledi.

Son 7 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini ve karşılıklı çok taraflı forumlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gil, "Birleşmiş Milletler (BM) ve başka çeşitli kurum ve kuruluşlarda da uluslararası hukukun ilkelerini savunmaya dikkat ettik. Bizim diplomatlarımız, sürekli olarak dünyanın her köşesinde bu işbirliğine katkıda bulunmak için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gil, Venezuela hükümetinin ticari ve ekonomik ilişkiler anlamında gelişme kaydetmek için çalıştığına işaret ederek, Türkiye ile Venezuela arasında ikisi yürürlükte olan üç anlaşmadan bahsetti. Bakan Gil, bu anlaşmalardan birinin ürün ve hizmetlerin iki ülke arasında ihracatı ve ithalatı ile ilgili ticari anlaşma olduğunu kaydetti.

Ticarette 3 milyar dolar hedefi

Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacminin gelecek yıllarda 3 milyar dolara çıkarılması hedefine işaret eden Gil, geçen yıl imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın iki ülkede de çok yakında yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Gil, iki ülke arasında imzalanan 9 anlaşmanın, işbirliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu belirterek, turizm, eğitim, havacılık, ticaret, petrokimya, enerji ve ekonomi alanlarında çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Türkiye, Venezuela ile ilgili tek taraflı yaptırımların her zaman sağlam şekilde karşısında durdu ve bizim yanımızda oldu." diyen Gil, Venezuela'nın da Türkiye'yle ilgili meselelerde benzer yaklaşım sergilediğini vurguladı.

Venezuela ekonomisi

Gil, Venezuela'nın Latin Amerika'da büyüme gösteren ülkelerden olduğunu belirterek, bunun "uygulanan tek taraflı yaptırımlara" rağmen gerçekleştiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tekrardan başkanlığa aday olacağını aktaran Gil, seçimlerin bayram havasında geçeceği ve olumlu sonuçlar vereceği değerlendirmesinde bulundu.

"Venezuela, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın karşısındadır"

Gil, Fidan ile uluslararası politika konusunda pek çok konuya değindiklerini belirterek, "Filistin konusunu uzun uzun konuşma fırsatımız oldu. Venezuela bir kez daha İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmaktadır. Venezuela, çok net, çok direkt ve dolaysız şekilde Filistin'i bağımsız, özgür bir ülke olarak tanımaktadır." diye konuştu

Filistin halkına uygulanan "soykırımın" karşısında olduklarını vurgulayan Gil, "Bu bölgedeki insanlık suçlarının da cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gil, Türkiye'nin Latin Amerika'da varlık gösterme potansiyelinden bahsettiklerini dile getirerek, "Venezuela, Türkiye'nin Latin Amerika'da sahip olabileceği en güvenilir müttefiktir ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Filistin'in tanınması gerektiğini düşünüyoruz"

Basın toplantısının ardından soru cevap kısmına geçildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyacağına dair açıklamalarının sorulması üzerine Gil, ülkesinin Filistin devletini, onun özerkliğini ve bağımsızlığını tanıyan ülke olduğunu, bu konuda uluslararası alandaki duruşunun da net olduğunu vurguladı.

Venezuelalı Bakan Gil, "Bizler uluslararası düzeyde insan haklarına saygı duyan bir ülke olarak bu ülkenin (Filistin'in) tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Filistin'in özerk bir ülke olarak tanınması gerektiğini düşünüyoruz. BM organlarını ve aynı zamanda enstrümanlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, Filistin'e karşı olan durum haklı bir durum değil. Bizler tabii ki bu konuda ümitliyiz, (Filistin'in) tanınması konusunda." diye konuştu.

Dünyadaki birçok hükümetin Filistin'i tanımaya başladığını kaydeden Gil, "Yakın zamanda da Filistin'e barış gelmesini ve Filistin halkının her zaman olduğu gibi, binlerce yıldır olduğu gibi yaşamasını istiyoruz. İşgal altından kurtulmalarını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bu anlamda uluslararası toplum olarak da harekete geçmeleri ve "seferberlik içinde olmaları" gerektiğini söyleyen Gil, Gazze'deki "soykırımın ve katliamın durmasını istediklerini" dile getirdi.

Gil, bunun uluslararası haklar açısından da önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Venezuela, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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