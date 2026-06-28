Venezuelalı Çinlilerin Deprem Yardımı - Son Dakika
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Venezuelalı Çinlilerin Deprem Yardımı

Venezuelalı Çinlilerin Deprem Yardımı
28.06.2026 09:33
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Venezuela'daki Çin toplumu, deprem yardımı için 500 ton malzeme bağışladı, 10.000 aileye ulaştı.

KARAKAS, 28 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'daki Çin toplumu, deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 500 ton yardım malzemesi bağışladı.

Venezuela'daki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu bağış cumartesi günü yerel saatle 16.00 itibarıyla Venezuela Çin Dernekleri Federasyonu ve diğer Çinli toplum grupları tarafından gerçekleştirildi.

Depremden etkilenen yaklaşık 10.000 aileye şişelenmiş su, bisküvi, bebek bezi, süt, pirinç, şeker ve balık gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çarşamba günü Venezuela'da art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez ise cumartesi günü, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.430'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuelalı Çinlilerin Deprem Yardımı - Son Dakika

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