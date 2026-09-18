Wang Yi, Endonezyalı mevkidaşı Luhut ile Beijing\'de stratejik ortaklığı görüştü

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Endonezya Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Luhut Binsar Pandjaitan ile bir araya geldi.

Wang perşembe günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Endonezya kapsamlı stratejik ortaklığının derinleşmeye devam ettiğini söyledi.

Wang, Küresel Güney'in dayanışma ve kendi kendini güçlendirmesini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

İki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi ve ikili işbirliğinin dönüştürülüp geliştirilmesini teşvik etmesinin önemine dikkat çeken Wang, bağımsız kalkınma kapasitesini artırması ve modernleşme sürecini hızlandırması konusunda Endonezya'ya yardımcı olmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Luhut ise Endonezya'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığında daha fazla sonuç elde etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.