Xi: Gerçek Dostlar Mesafe Tanımaz

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, eski bir Çin şiirinden o ünlü dizeyi alıntılayarak, "Gerçek dostlar aralarındaki mesafe ne olursa olsun her zaman birbirlerine yakın hissederler" dedi. Xi, bu ifadeyi ülkesinin Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkelerle ilişkilerini tanımlamak için kullandı.

Xi, Peru'yu Çin'in Pasifik ötesindeki komşusu olarak tanımlıyor. İki ülke arasında binlerce mil mesafe olsa da bu ayın sonunda açılması planlanan liman bu "komşuluk ilişkilerini" daha da artıracak.

Peru'nun başkenti Lima'nın yaklaşık 78 kilometre kuzeyinde yer alan Chancay, doğal bir derin su limanı olarak dikkat çekiyor. Faaliyete geçtiğinde okyanuslara açılan önemli bir kapı ve Güney Pasifik'te önemli bir merkez haline gelecek olan liman, Şili, Ekvador, Kolombiya, Brezilya ve Paraguay gibi ülkelerden gelen kargonun yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Ayrıca liman sayesinde Güney Amerika ve Asya arasındaki deniz kargo süresi 45 günden 23 güne inerek yarı yarıya azalacak.

Chancay Limanı, Xi'nin belirleyici rol oynadığı Çin-Peru ortak işbirliğinin öne çıkan projelerinden biri. Haziran ayında Beijing'e yaptığı ziyaret sırasında Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile gerçekleştirdiği görüşmede Xi, limanın zamanında tamamlanması ve Çin ile Latin Amerika arasında yeni bir kara-deniz koridoru haline getirilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Perulu mevkidaşına, "'Chancay'den Shanghai'a', Peru'da slogan haline gelmiş durumda ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin parlak geleceğine işaret ediyor" dedi.

Chancay ve Shanghai'ın şaşırtıcı derecede birbirine benzeyen İspanyolca telaffuzları, bazılarının kafalarını karıştırsa da Chancay'ın gelecekte Peru'nun Shanghai'ına dönüşebileceğini umut eden Peru halkı, bu sloganı tutkuyla benimsiyor.

Kuşak ve Yol işbirliği projesinin amiral gemisi konumunda olan liman, sadece iki ülke arasındaki ticareti artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kıta içi ve ötesinde bağlantılılığı da güçlendirecek.

Çin ve Latin Amerika son on yılda Cumhurbaşkanı Xi tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ortaklar haline geldi. Şimdiye kadar bölgedeki 22 ülke, Çin ile inisiyatife yönelik işbirliği belgeleri imzaladı. Bu işbirlikleri sonucunda Brezilya'daki Belo Monte Hidroelektrik Santrali ultra yüksek gerilim iletim hattı, Arjantin'deki Belgrano Cargas demiryolu ve Jamaika Kuzey-Güney Otoyolu gibi ortaklaşa projeler inşa edildi.

Xi, "Çin ve Latin Amerika'nın güçlü ekonomik tamamlayıcı yönleri var. Kalkınma stratejileri de karşılıklı olarak uyumlu ve işbirliğini güçlendirmek için doğal avantajlara sahipler" dedi.

Çin, 2012 yılından bu yana Latin Amerika'nın en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda. İki taraf arasındaki ticaret, 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 485,7 milyar ABD dolarına ulaştı. Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından kısa süre önce yayımlanan rapora göre Çin, bu yıl bölgenin en hızlı büyüyen ihracat pazarı olacak.

Chancay Limanı ile birlikte Çin ve Latin Amerika arasındaki ticaretin daha da artması bekleniyor. Chancay Mega Liman Projesi Müdür Yardımcısı David Gamero, "Chancay Limanı, Peru'nun deniz yoluyla nakliye verimliliğini artırmasına ve Asya ile ticari işbirliğini derinleştirmesine yardımcı olacak" diye konuştu.