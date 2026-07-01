Xi Jinping'in kitabının 5. cildi Ankara'da tanıtıldı

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen üst düzey lansmanla " Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5'inci cildi dünya kamuoyuna tanıtılırken; iki ülkeden siyaset, diplomasi ve akademi dünyasının temsilcileri, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor planlarının entegrasyonunu hızlandırma, 53 milyar dolarlık ticaret hacmini daha dengeli bir yapıya kavuşturma ve yeşil dönüşüm ile küresel yönetişimde çok taraflı iş birliğini derinleştirme mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in vizyonunu ve yönetim stratejilerini içeren "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5'inci cildi, Ankara'da düzenlenen uluslararası bir lansmanla dünya kamuoyuna sunuldu. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Basın Ofisi, Çin Uluslararası İletişim Grubu ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen etkinlik; Yabancı Diller Yayınevi ile Çin Uluslararası İletişim Grubu Batı Avrupa ve Afrika İletişim Merkezi tarafından organize edildi.

"Modernleşme: Çin- Türkiye İş Birliğinin Fırsatları ve Geleceği" ana temasıyla gerçekleştirilen üst düzey tanıtım toplantısı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55'inci yıl dönümünde stratejik bir köprü görevi üstlendi. Başkentteki InterContinental Grand Ankara Oteli Crystal Balo Salonu'nda düzenlenen etkinlik, iki ülkenin siyaset, diplomasi, akademi ve medya dünyasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi."

Yabancı Diller Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Ding Zhitao'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış bölümünde, TBMM Başkanvekili Celal Adan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Özel Direktör Yardımcısı Hu Kaihong, etkinliğin açılış konuşmalarını yapan isimler arasında yer aldı.

YAZGI: Xİ'NİN ESERİ, OLUMSUZ KOŞULLARLA BAŞ ETME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAMA NOKTASINDA PERSPEKTİF SUNUYOR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5'inci cildinin tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping liderliğinde iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde güçlendiğini vurguladı.

Küresel krizlerin ve jeopolitik eğilimlerin dünya siyasetini istikrarsızlaştırdığı bir dönemde iç istikrarı koruyarak kalkınmayı sürdürmenin güçlü bir yönetim kapasitesi gerektirdiğini belirten Yazgı, Xi Jinping'in eserinin olumsuz koşullarla baş etme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama noktasında kapsamlı bir perspektif sunduğunu ifade etti. Çin'in kalkınma modelinde gelenek ile modernliğin dikkat çekici bir uyum içinde harmanlandığını ve Pekin ziyaretinde ekonomik kalkınma ile kültürel mirasın birbirini nasıl tamamladığına yakından tanıklık ettiğini aktaran Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye'nin de köklü bir medeniyetin varisi olarak geçmişi geleceğe taşıyan dinamik bir vizyonu yaşattığını dile getirerek, iki vizyoner lider arasındaki olumlu atmosferin katkısıyla küresel sistemin önemli aktörleri olan Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

JIANG: "TİCARET, 5G VE BİYOMEDİKAL GİBİ YENİ ALANLARDA ORTAKLIKLARIN DERİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Devlet Başkanı Xi Jinping'in "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5'inci cildinin tanıtım toplantısında, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümüne ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılına denk gelen bu özel günde stratejik iş birliği mesajları verdi. Eserin Çin tarzı modernleşmeyi anlamak için yetkin bir anahtar sunduğunu belirten Jiang; Çin'in kalkınma hamleleri ile Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun buluşması adına Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor planlarının entegrasyonunun hızlandırılması, ayrıca ticaret, 5G ve biyomedikal gibi yeni alanlarda ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in insan odaklı ve doğayla uyumlu yeşil dönüşüm vizyonunu aktarırken Türkiye'nin "Sıfır Atık" hareketinden övgüyle bahseden ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini kararlılıkla desteklediklerini ilan eden Büyükelçi Jiang, küresel yönetişimde kilit rollere sahip bu iki yükselen gücün BM, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi platformlarda çok taraflılığı, küresel adaleti ve "İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu" vizyonunu el birliğiyle savunmaya devam edeceğini ifade etti.

YU: "TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 53 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Özel Direktör Yardımcısı Hu Kaihong, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "Çin'in Yönetimi" adlı eserinin 5'inci cildinin İngilizce, 2'nci cildinin ise Türkçe baskısının yayımlanmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, eserin Çin'in yönetim anlayışı, dış politika vizyonu ve küresel meselelere yaklaşımının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan yetkililer, iki ülke ilişkilerinin ekonomi, ticaret, yatırım, kültür, eğitim, teknoloji, ulaştırma, bilim ve enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştiğini, parlamentolar arası temasların da bu süreci güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolara ulaştığını ancak mevcut ticaret dengesizliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Çin'den daha fazla yatırım ve turist çekilmesi için ortak çalışmaların önemine işaret etti. Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasının bağlantısallığı güçlendireceğini belirten yetkililer, artan jeopolitik riskler karşısında güvenli ve çeşitli ticaret güzergahlarının oluşturulmasının yalnızca Türkiye ve Çin'in değil, Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsayan geniş bir coğrafyanın da yararına olacağını kaydetti.

Resmi kitap takdimi ve arasının ardından program, Çin-Türkiye ilişkilerini entelektüel boyutta ele alan özel oturumlarla devam etti. Düzenlenen "Paylaşım" ile "İstişare ve Değerlendirme" panellerinde; Türk Sinolog Prof. Dr. Giray Fidan, Akkan Süver, Semih Koray, Ersin Erçin gibi Türk uzmanların yanı sıra Çinli ekonomi ve ekoloji araştırmacıları da söz alarak iki ülkenin modernleşme süreçlerindeki ortak vizyonunu ele aldı.

Çince-Türkçe simultane çeviri desteğiyle küresel ölçekte takip edilen lansmanın, Asya ve Avrupa'nın iki kadim medeniyeti arasındaki stratejik, kültürel ve ekonomik ortaklığın geleceğine ışık tutmayı hedeflediği kaydedildi.