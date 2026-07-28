Xi Jinping Kitabı Kırgızca Yayınlandı - Son Dakika
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Xi Jinping Kitabı Kırgızca Yayınlandı

Xi Jinping Kitabı Kırgızca Yayınlandı
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Bişkek'te Xi Jinping'in kitabının Kırgızca baskısı için telif hakkı anlaşması imzalandı.

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- " Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın birinci cildinin Kırgızca baskısına ilişkin telif hakkı lisans anlaşması, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi kapsamında teati edildi.

Anlaşma, Xinhua Yayınevi ile Kırgız yayınevi Osoo JenVen arasında teati edildi.

Xinhua Haber Ajansı tarafından derlenen "Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın birinci cildi, 26 kapsamlı Xinhua haberi ile 41 haber fotoğrafına yer veriyor. Kitap, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin'in kalkınmasını ilerletmeye yönelik çabalarını canlı biçimde yansıtırken, Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin uygulamadaki etkinliğini ortaya koyuyor.

İngilizce, Arapça ve Rusça basımlarının yayımlanmasının ve Yunanca basım için telif hakkı lisans anlaşmasının imzalanmasının ardından, Kırgızistan'da gerçekleştirilen bu son telif hakkı lisans anlaşması teatisi, Çin'in yeni dönemdeki kalkınmasının daha kapsamlı biçimde tanıtılmasına ve Çin'in yönetişim deneyiminin dünyayla paylaşılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping Kitabı Kırgızca Yayınlandı - Son Dakika

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