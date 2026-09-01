Xi ve Putin Bişkek'te Buluştu: Çin-Rusya İlişkileri 'Daha İstikrarlı ve Parlak' Olacak, İşbirliği Derinleşecek - Son Dakika
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Xi ve Putin Bişkek'te Buluştu: Çin-Rusya İlişkileri 'Daha İstikrarlı ve Parlak' Olacak, İşbirliği Derinleşecek

Xi ve Putin Bişkek\'te Buluştu: Çin-Rusya İlişkileri \'Daha İstikrarlı ve Parlak\' Olacak, İşbirliği Derinleşecek
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Xi, iki liderin stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin temellerinin daha da sağlamlaşacağını ve geleceğinin daha parlak olacağını söyledi; Putin de eşitlik, karşılıklı güven ve karşılıklı desteğe dayalı ilişkilerin ülkeler arası ilişkilere model teşkil ettiğini vurguladı.

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde ve iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-Rusya ilişkilerinin temellerinin daha da sağlamlaşacağını, ilişkilerin daha istikrarlı şekilde ilerleyeceğini ve geleceğinin daha parlak olacağını söyledi.

Xi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin'in mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği başarılı devlet ziyaretine değinen Xi, Putin ile stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften ikili ilişkilerin daha yüksek kaliteli ve daha üst düzeyde geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yaptıklarını ve yeni koşullar altında Çin-Rusya işbirliğinin çeşitli alanlarda derinleştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

İki ülkenin ilgili makamlarının söz konusu mutabakatı aktif şekilde hayata geçirdiğini ve şimdiden önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Xi, iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğinin güçlü ivmesini koruduğunu ifade etti.

Yüzyıldır görülmemiş köklü değişimlerin hızlandığı bir dönemde uluslararası konjonktürdeki belirsiz ve öngörülemez unsurların kayda değer ölçüde arttığına dikkat çeken Xi, buna karşın dünyadaki insanların barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarına yönelik arayışının değişmediğini vurguladı.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bölgesel istikrarın korunması ve bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Xi, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişimine birlikte yön vermek, örgütün istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini güvence altına almaya yardımcı olmak, ayrıca küresel yönetişim reformuna ve eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyanın gelişimine ivme kazandırmak üzere Rusya ve diğer taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Putin ise çalkantılı ve karmaşık uluslararası konjonktürde Rusya ve Çin'in eşitlik, karşılıklı güven ve karşılıklı desteği gözeterek kapsamlı stratejik koordinasyonlarını sürekli olarak derinleştirdiğini söyledi. Çeşitli alanlardaki işbirliği ve kalkınmanın hızla ilerlediğini belirten Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin ülkeler arası ilişkilere model teşkil ettiğini ifade etti.

Putin, Rusya'nın Çin ile üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, ticaret, enerji, sanayi, ulaştırma, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmaya ve ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün tüm tarafların ortak çabalarıyla önemli uluslararası etkiye sahip, dinamik ve etkin bir bölgesel işbirliği platformuna dönüştüğünü belirten Putin, Rusya ve Çin'in örgüt çerçevesindeki dayanışma ve işbirliğini sürekli olarak güçlendirmesi ve kılavuzluk rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler, BRICS mekanizması ve G20 gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını desteklemeye ve dünya barışı, istikrarı ve refahını Çin ile birlikte korumaya hazır olduğunu ifade etti.

İki lider ayrıca, iki tarafı da ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi ve Putin Bişkek'te Buluştu: Çin-Rusya İlişkileri 'Daha İstikrarlı ve Parlak' Olacak, İşbirliği Derinleşecek - Son Dakika

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