Xinjiang'da 2026'da enerji dönüşümü yeşil, akıllı ve verimli şekilde hız kazandı - Son Dakika
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Xinjiang'da 2026'da enerji dönüşümü yeşil, akıllı ve verimli şekilde hız kazandı

Xinjiang\'da 2026\'da enerji dönüşümü yeşil, akıllı ve verimli şekilde hız kazandı
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2026'da enerji sektöründe yeşil, akıllı ve verimli dönüşümü hızlandırdı. Petrol ve doğalgazda temel teknoloji atılımları yapılırken, fotovoltaik enerji ve depolama projeleri on binlerce haneye temiz enerji sağladı ve dijital teknolojiler tüm süreçlerde uygulandı.

KARAMAY, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılı olan 2026'da stratejik rollerine bağlı kalarak enerjide daha yeşil, akıllı ve verimli dönüşümü hızlandırdı.

Petrol ve doğalgaz sektöründe bir dizi temel teknolojide büyük atılım gerçekleştirilirken, geleneksel olmayan petrol ve doğalgaz kaynaklarının ekonomik olarak uygulanabilir şekilde geliştirilmesi sağlandı ve tek kuyunun üretim verimliliği önemli ölçüde artırıldı.

Öte yandan, fotovoltaik enerji üretimini uzun süreli enerji depolamayla birleştiren yeni enerji projeleri hayata geçirilerek on binlerce haneye temiz enerji sağlanmasına yardımcı oldu.

Dijital ve akıllı teknolojiler, enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretiminin tüm süreçlerinde uygulandı.

Xinjiang, modern bir sanayi sisteminin sağlam temellerini oluşturma çabalarını sürdürürken kaynak avantajlarından yararlanıyor ve inovasyonun daha büyük bir rol oynamasını sağlıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Uygur, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang'da 2026'da enerji dönüşümü yeşil, akıllı ve verimli şekilde hız kazandı - Son Dakika

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