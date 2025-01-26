Yaban Keçisi Avlayan Şüpheliye 661 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Yaban Keçisi Avlayan Şüpheliye 661 Bin Lira Ceza

Yaban Keçisi Avlayan Şüpheliye 661 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen şahsa, yapılan DNA analizi sonrası toplamda 661 bin 548 lira ceza kesildi. Şüpheli, denetim ekiplerine kan kokusunun domates yıkanmasından kaynaklandığını iddia etti.

26.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde yaban keçisi avladığı ileri sürülen kişi, denetime gelen ekiplere, çevredeki kokunun domates yıkadığı için oluştuğunu söyledi. DNA analizi sonucu yaban keçisi kestiği belirlenen şüpheliye, 661 bin 548 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gündoğmuş DKMP Şefliği ekipleri, Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda bir kişinin yaban keçisi avladığı ve evine götürdüğüne dair ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ile adrese giden ekipler, yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton ile birkaç yerde küçük et parçaları tespit etti. Kokunun nedeni sorulan kimliği açıklanmayan şüpheli, bugün hiç etle uğraşmadığını, domates yıkadığını iddia etti. Şüphe üzerine alınan örnek, DNA analizine gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden çıkan analiz raporunda, örneğin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheliye 650 bin lira tazminat cezasına ek olarak 11 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Gündoğmuş, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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